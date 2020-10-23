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كتلة جديدة تضم أكثر من 30 برلمانياً برئاسة أسامة النجيفي

Category: سیاسة

Date: 2020-10-23T16:55:07+0000
كتلة جديدة تضم أكثر من 30 برلمانياً برئاسة أسامة النجيفي

شفق نيوز/ كشف مصدر مطلع، يوم الجمعة، عن انشقاق في تحالف القوى العراقية الذي يترأسه رئيس البرلمان العراقي محمد الحلبوسي.
وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "اكثر من 30 نائبا يعتزمون مساء اليوم الإعلان عن كتلة سياسية جديدة من منزل وزير الكهرباء الاسبق قاسم الفهداوي".
وأضاف أن "الكتلة تضم نوابا اجتمعوا مؤخرا مع الزعيم الكوردي رئيس الحزب الديمقراطي الكوردستاني مسعود بارزاني ورئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي من اجل سحب الثقة من الحلبوسي".
وتابع المصدر ان اولئك النواب يعقدون اجتماعا حاليا تمهيدا لإعلان عن تشكيل كتلة جديدة برئاسة اسامة النجيفي، مشيرا الى ان الكتلة تضم الامين العام للمشروع العربي في العراق خميس الخنجر، والامين العام لحزب الجماهير الوطنية النائب احمد عبدالله الجبوري "ابو مازن"، ونوابا اخرين.

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