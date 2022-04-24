كتلة تقدم مبادرة لعقد جلسة مطلع الشهر المقبل وتلوح بحل البرلمان العراقي في حال الإخفاق

شفق نيوز/ أعلنت كتلة تحالف "من أجل الشعب"، يوم الأحد، تقديم مبادرة لعقد جلسة لمجلس النواب العراقي لإستكمال اللجان البرلمانية، والمضي في إقرار الموازنة المالية للعام 2022، ملوحة في الوقت ذاته باللجوء الى خيار حل المجلس، والذهاب إلى الانتخابات التشريعية المبكرة في البلاد في حال الإخفاق بعقد هذه الجلسة.

وقال رئيس كتلة التحالف علاء الركابي خلال مؤتمر صحفي عقده بمبنى البرلمان وحضره مراسل وكالة شفق نيوز، إنه "بسبب الانسداد السياسي الحالي وعدم احترام الدستور وقرارات المحكمة الاتحادية، فإن تحالف من اجل الشعب يقدم مبادرة تتضمن جمع تواقيع لعقد جلسة يوم السبت في السابع من شهر ايار المقبل للخروج بحل سياسي لإنتخاب رئيس الجمهورية، ولاستكمال اللجان النيابية واقرار قانون الموازنة".

وأضاف أن النواب أقسموا على الالتزام بالواجبات الدستورية، لافتا الى ان التحالف سيقدم دعوى ضد النواب الذين يعطلون انعقاد جلسات البرلمان.

وأشار الركابي إلى أنه في حال الفشل بعقد الجلسة فإن التحالف سيسلك السبل القانونية بحل مجلس النواب الحالي والدعوة لإجراء أنتخابات مبكرة.