سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

أخرى

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

كتلة تقدم مبادرة لعقد جلسة مطلع الشهر المقبل وتلوح بحل البرلمان العراقي في حال الإخفاق

Category: سیاسة

Date: 2022-04-24T08:53:00+0000
كتلة تقدم مبادرة لعقد جلسة مطلع الشهر المقبل وتلوح بحل البرلمان العراقي في حال الإخفاق

شفق نيوز/ أعلنت كتلة تحالف "من أجل الشعب"، يوم الأحد، تقديم مبادرة لعقد جلسة لمجلس النواب العراقي لإستكمال اللجان البرلمانية، والمضي في إقرار الموازنة المالية للعام 2022، ملوحة في الوقت ذاته باللجوء الى خيار حل المجلس، والذهاب إلى الانتخابات التشريعية المبكرة في البلاد في حال الإخفاق بعقد هذه الجلسة.

وقال رئيس كتلة التحالف علاء الركابي خلال مؤتمر صحفي عقده بمبنى البرلمان وحضره مراسل وكالة شفق نيوز، إنه "بسبب الانسداد السياسي الحالي وعدم احترام الدستور وقرارات المحكمة الاتحادية، فإن تحالف من اجل الشعب يقدم مبادرة تتضمن جمع تواقيع لعقد جلسة يوم السبت في السابع من شهر ايار المقبل للخروج بحل سياسي لإنتخاب رئيس الجمهورية، ولاستكمال اللجان النيابية واقرار قانون الموازنة".

وأضاف أن النواب أقسموا على الالتزام بالواجبات الدستورية، لافتا الى ان التحالف سيقدم دعوى ضد النواب الذين يعطلون انعقاد جلسات البرلمان.

وأشار الركابي إلى أنه في حال الفشل بعقد الجلسة فإن التحالف سيسلك السبل القانونية بحل مجلس النواب الحالي والدعوة لإجراء أنتخابات مبكرة.

related

رئيس كوردستان يهنئ الحلبوسي ونائبيه: آمل بعملية سياسية جامعة لكل القوى

Date: 2022-01-10 07:15:29
رئيس كوردستان يهنئ الحلبوسي ونائبيه: آمل بعملية سياسية جامعة لكل القوى

الحلبوسي يعلن تمديد الفصل التشريعي لمجلس النواب

Date: 2020-12-29 10:11:18
الحلبوسي يعلن تمديد الفصل التشريعي لمجلس النواب

الزاملي يتوعد وزير المالية بالاستجواب ومنع سفره من العراق

Date: 2022-02-19 08:27:51
الزاملي يتوعد وزير المالية بالاستجواب ومنع سفره من العراق

بالاسماء.. مجلس النواب يُصوت على تسمية ٢٥ لجنة نيابية دائمة

Date: 2022-02-28 09:49:41
بالاسماء.. مجلس النواب يُصوت على تسمية ٢٥ لجنة نيابية دائمة

الخويلدي يفجر مفاجأة خلال جلسة استجوابه في البرلمان العراقي

Date: 2021-03-03 14:58:36
الخويلدي يفجر مفاجأة خلال جلسة استجوابه في البرلمان العراقي

موازنة 2021.. مواد جديدة تكسر النصاب وتداول في البرلمان قبل الحسم

Date: 2021-03-31 19:16:37
موازنة 2021.. مواد جديدة تكسر النصاب وتداول في البرلمان قبل الحسم

اكثر من 170 نائبا يحشدون لقرار يلزم باختيار رئيس حكومة وفق مواصفات محددة

Date: 2019-12-16 12:32:18
اكثر من 170 نائبا يحشدون لقرار يلزم باختيار رئيس حكومة وفق مواصفات محددة

البرلمان العراقي يعلن المسؤول عن استقطاع الرواتب ويطالب بإقالته

Date: 2020-06-10 14:38:30
البرلمان العراقي يعلن المسؤول عن استقطاع الرواتب ويطالب بإقالته