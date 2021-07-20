كتلة تفصح عن "رغبة" سياسية بتأجيل الانتخابات في العراق: الأمر سيحسم الشهر المقبل

شفق نيوز/ قال رئيس كتلة بيارق الخير النيابية محمد الخالدي، الثلاثاء، إن اغلب قادة القوى السياسية لا يرغبون بإجراء انتخابات مجلس النواب بموعدها المحدد في شهر تشرين الأول المقبل.

وقال الخالدي لوكالة شفق نيوز، إن "هناك مشاكل بمسألة إجراء الانتخابات بموعدها المحدد"، مشيرا إلى أن "انسحاب زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر ومقاطعته للانتخابات ليس اعتباطا".

وأضاف أن "الجمهور الصدري كبير جدا وله تأثير وعدم قناعته ومشاركته بالانتخابات قد يؤثر على نسبة المشاركة العامة وقد لا تتجاوز 10%".

وتابع الخالدي، أن "الوضع الحالي لا يساعد على إجراء الانتخابات، بالإضافة إلى عدم قناعة اغلب قادة القوى السياسية بإجرائها بموعدها المحدد".

وبين الخالدي، إن "شهر آب المقبل سيحسم أجراء الانتخابات البرلمانية بموعدها المحدد أو تأجيلها إلى نيسان 2022"، لافتا إلى أن "تأجيل الانتخابات أفضل من إجرائها ناقصة وعدم قناعة المشاركين بها".