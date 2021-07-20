سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

كتلة تفصح عن "رغبة" سياسية بتأجيل الانتخابات في العراق: الأمر سيحسم الشهر المقبل

Category: سیاسة

Date: 2021-07-20T10:17:14+0000
كتلة تفصح عن "رغبة" سياسية بتأجيل الانتخابات في العراق: الأمر سيحسم الشهر المقبل

شفق نيوز/ قال رئيس كتلة بيارق الخير النيابية محمد الخالدي، الثلاثاء، إن اغلب قادة القوى السياسية لا يرغبون بإجراء انتخابات مجلس النواب بموعدها المحدد في شهر تشرين الأول المقبل.

وقال الخالدي لوكالة شفق نيوز، إن "هناك مشاكل بمسألة إجراء الانتخابات بموعدها المحدد"، مشيرا إلى أن "انسحاب زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر ومقاطعته للانتخابات ليس اعتباطا".

وأضاف أن "الجمهور الصدري كبير جدا وله تأثير وعدم قناعته ومشاركته بالانتخابات قد يؤثر على نسبة المشاركة العامة وقد لا تتجاوز 10%".

وتابع الخالدي، أن "الوضع الحالي لا يساعد على إجراء الانتخابات، بالإضافة إلى عدم قناعة اغلب قادة القوى السياسية بإجرائها بموعدها المحدد".

وبين الخالدي، إن "شهر آب المقبل سيحسم أجراء الانتخابات البرلمانية بموعدها المحدد أو تأجيلها إلى نيسان 2022"، لافتا إلى أن "تأجيل الانتخابات أفضل من إجرائها ناقصة وعدم قناعة المشاركين بها".

related

الديمقراطي الكوردستاني بديالى يرجح حصد مقعد نيابي ويحذر من مصادرة أصوات النازحين

Date: 2021-01-04 11:35:43
الديمقراطي الكوردستاني بديالى يرجح حصد مقعد نيابي ويحذر من مصادرة أصوات النازحين

مستشار الكاظمي يكشف عن توجه "مالي" بشأن الانتخابات المبكرة في العراق

Date: 2020-08-11 09:12:29
مستشار الكاظمي يكشف عن توجه "مالي" بشأن الانتخابات المبكرة في العراق

تمويل اوروبي للامم المتحدة لتنظيم الانتخابات العراقية

Date: 2021-04-13 16:28:09
تمويل اوروبي للامم المتحدة لتنظيم الانتخابات العراقية

"تمرداً على الديمقراطية".. المالكي يعلن موقفه من حكومة الطوارئ وتأجيل الانتخابات

Date: 2021-05-25 06:46:50
"تمرداً على الديمقراطية".. المالكي يعلن موقفه من حكومة الطوارئ وتأجيل الانتخابات

برلماني يربط دوائر الانتخابات المتعددة بـ"تقسيم العراق": استعدوا للانقسامات الاجتماعية

Date: 2020-09-28 14:17:37
برلماني يربط دوائر الانتخابات المتعددة بـ"تقسيم العراق": استعدوا للانقسامات الاجتماعية

الكاظمي يتحدث عن إفشال محاولات "شيطنته" ويؤكد: لا يحق لأي حزب امتلاك السلاح

Date: 2021-05-09 19:54:02
الكاظمي يتحدث عن إفشال محاولات "شيطنته" ويؤكد: لا يحق لأي حزب امتلاك السلاح

ارتياح من بارزاني والنجيفي للاهتمام الدولي بالانتخابات المقبلة

Date: 2021-06-06 11:23:00
ارتياح من بارزاني والنجيفي للاهتمام الدولي بالانتخابات المقبلة

الحلبوسي يحدد موعد تشريع قانون "حاسم" للانتخابات

Date: 2021-02-11 16:22:33
الحلبوسي يحدد موعد تشريع قانون "حاسم" للانتخابات