كتلة تعدُّ تكليف "أبو جهاد الهاشمي" برئاسة وفد حكومي لإيران "فشلاً سياسياً"

شفق نيوز/ انتقد النائب عن كتلة "النهج الوطني" حسين العقابي يوم الثلاثاء بشدة تكليف "ابو جهاد الهاشمي" مدير مكتب رئيس مجلس الوزراء السابق برئاسة الوفد الحكومي العراقي إلى إيران، عادا هذا التكليف "فشلا سياسيا" على اعتبار ان هذه الشخصية من ضمن المنظومة التي انتفض ضدها العراقيون والمتهمة بقضايا فساد.

وقال العقابي في بيان اليوم ان "هذا التكليف أمر مستغرب جدا لما عرف عن شخصية ( ابو جهاد ) من مؤشرات سلبية وفشل سياسي بيّن ولا سيما فترة توليه منصباً حساساً في حكومة رئيس الوزراء السابق عادل عبد المهدي ، وهو جزء من منظومة الحكم التي انتفض العراقيون ضدها وواجهتهم بالقتل والقمع والاعتقالات."

واردف قائلا انه "من المستهجن بقوة إناطة مهمة مناقشة ملفات سياسية حساسة وتمثيل الحكومة العراقية ورئيسها بشخصية أقل ما يقال عنها أنها متهمة بملفات فساد وعليها مؤشرات سلبية عديدة".

وتابع العقابي "لا نعرف الدافع الحقيقي الذي دفع الكاظمي للاعتماد على شخصيات غير المؤهلة ولها تأريخ سياسي يشوبه الفشل والتقصير بدلا من الكفاءات الوطنية الكثيرة المتاحة والقادرة على تمثيل العراق والتفاوض بروح الوطنية والحرص على حقوق الشعب."

وكانت وسائل اعلام محلية ودولية تناقلت خبر تكليف "ابو جهاد الهاشمي" برئاسة الوفد الحكومي العراقي إلى إيران ونقل رسائل خاصة إلى الجانب الإيراني نيابة عن رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي.