كتلة برلمانية: لا توجد حلول جذرية للسيطرة على ارتفاع سعر الدولار مقابل الدينار العراقي

شفق نيوز/ اعتبرت كتلة "إمتداد" البرلمانية، يوم الأربعاء، الإجراءات التي اتخذتها الحكومة الاتحادية للحد من ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الدينار العراقي أنها ليست جذرية.

وقال النائب عن الكتلة حيدر السلامي خلال مؤتمر صحفي عقده بمبنى البرلمان بمشاركة نواب امتداد وحضره مراسل وكالة شفق نيوز، انه بسبب التداعيات الحاصلة نتيجة عدم إستقرار سعر صرف الدولار مقابل الدينار العراقي، وبعد عدة اجراءات اتخذت من قبل أكثر من 80 نائبا بعقد جلسة استثنائية لمناقشة سعر صرف الدولار، الا ان رئاسة البرلمان لم تستجب للطلب.

وأضاف "اليوم نقف صامتين أمام مطالب الجماهير، وعدم وجود حلول جذرية للسيطرة على سعر صرف الدولار، مؤكدا تأثير ارتفاع ارتفاع أسعار السلع والبضائع اثر سلبا على شرائح المجتمع العراقي.

وطالب السلامي الحكومة الاتحادية بإجراءات فورية وحاسمة للسيطرة على سعر الصرف الدولار.

ويشهد سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار العراقي منذ شهر تشرين الثاني/ نوفمبر 2022 ارتفاعاً تدريجياً ليصل لأعلى مستوياته خلال الأيام الأخيرة حيث تخطى حاجز 165 ألف دينار لكل 100 دولار.

وأقر مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) ضوابط أكثر صرامة على المعاملات الدولية بالدولار للبنوك التجارية العراقية في شهر تشرين الثاني من العام 2022.

وتهدف الخطوة إلى وقف تدفق الدولارات بشكل غير مشروع إلى إيران وممارسة المزيد من الضغط إلى جانب العقوبات الأمريكية المفروضة على برنامج طهران النووي ونزاعات أخرى، مما يصعب على طهران الحصول على الدولارات.