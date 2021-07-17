كتلة برلمانية تنتقد عرض الحكومة العراقية اعترافات قاتل هشام الهاشمي

شفق نيوز / استغرب رئيس كتلة بيارق الخير النيابية محمد الخالدي، يوم السبت، اقتطاع اعترافات قاتل الخبير الاستراتيجي هشام الهاشمي، وعدم نشرها للرأي العام.

وقال الخالدي لوكالة شفق نيوز، إن "التحقيقات التي نشرت لقاتل الهاشمي كانت مستقطعة، وهو ما تسبب في استياء وردود أفعال غير مطمئنة بسبب عدم الكشف عن الجهة التي تقف وراء اغتيال هشام الهاشمي".

وأضاف "يفترض من الحكومة توضيح موقفها من ذلك ونشر التحقيقات والاعترافات كافة بحادثة اغتيال الهاشمي، وليس بشكل مستقطع"، مرجحاً في الوقت نفسه "نشرها وكشفها للرأي العام خلال الفترة المقبلة".

وأمس الجمعة، أعلن رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، القبض على قتلة الخبير الاستراتيجي هشام الهاشمي.

والجاني هو أحد ضباط وزارة الداخلية برتبة ملازم أول، وكان قد نفذ الجريمة بسلاحه العائد للدولة، كما أن إعترافات الجاني، لم تكشف الجهة التي كانت خلف القاتل وكلفته بمهمة الاغتيال، وفقا لمصدر مطلع، أبلغ وكالة شفق نيوز.