كتلة برلمانية تقلل من اهمية الجلسة الاستثنائية: لا فائدة منها وأين هؤلاء؟

شفق نيوز - بغداد

قلل رئيس كتلة "انا" العراق النيابية حيدر السلامي، السبت، من اهمية جلسة البرلمان الاستثنائية المقرر انعقادها الاثنين المقبل، واصفا إياها بأنها "بلا أي فائدة".

وقال السلامي لوكالة شفق نيوز إن "جلسة الاثنين الاستثنائية تؤكد استمرار المجاملات السياسية على حساب حياة المواطنين، فنحن طالبنا كنواب باستضافة رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ومحافظ واسط ومدير الدفاع المدني لبحث أسباب الحريق وسوء إدارة ملف الدفاع المدني في واسط وباقي المحافظات".

وأضاف اننا "نتفاجئ من رئاسة البرلمان بعقد جلسة مناقشة عامة بين النواب فقط، فهذا ما يدل أن الجلسة دون أي فائدة، فيجب حضور المسؤولين التنفيذيين لبحث تقصيرهم بهكذا ملفات حساسة ومهمة تخص الوطن والمواطن".

من المقرر أن يعقد مجلس النواب العراقي، يوم الأثنين المقبل، جلسة استثنائية لمناقشة حادث حريق "الهايبر ماركت" في مدينة الكوت، واستهداف الحقول النفطية والبنية التحتية الاقتصادية في اقليم كوردستان بالطائرات المسيّرة المفخخة.

ولقي نحو 70 شخصاً بينهم رجال ونساء واطفال حتفهم ليل الأربعاء على الخميس جراء اندلاع حادث حريق مأساوي في مركز تسوق تجاري "هايبر ماركت" بمدينة الكوت.

وتعرضت الحقول النفطية في اقليم كوردستان طيلة الفترة الماضية الى هجمات بواسطة طائرات مفخخة مسيرة الحقت اضرارا جسيمة بالبنية التحتية الاقتصادية للاقليم.