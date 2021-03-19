سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

كتلة برلمانية تعلن مقاطعتها لجلسة التصويت على قانون الموازنة

Category: سیاسة

Date: 2021-03-19T18:07:02+0000
كتلة برلمانية تعلن مقاطعتها لجلسة التصويت على قانون الموازنة

شفق نيوز/ اكد النائب عن كتلة النهج الوطني، مازن الفيلي، اليوم الجمعة، أن كتلته لا تزال متمسكة بقرار انسحابها من جلسة مجلس النواب العراقي للتصويت على الموازنة.

وذكر الفيلي لوكالة شفق نيوز؛ أن "الجلسة لم تبدأ حتى الآن ولم نبلغ بها"، لافتا إلى أن " كتلته لن تحضر جلسة التصويت وما تزال مصرة على موقفها من المقاطعة".

وبين، أن "هناك تعديلا أجريت في بنود الموازنة لم ترقى الى المستوى المطلوب وكلها أمور ثانوية"، مؤكدا أن "التعديلات الأساسية يجب أن تشمل سعر الصرف والمواد 37، 41، 42، 47، وحصة الاقليم والاعتراضات الواردة عليها، فضلا عن قضية البطاقة التموينية".

وتابع، أن " نوابا من كتل أخرى ابلغونا بصحة طروحاتنا بشأن الموازنة وأنهم يؤيدون ما ذهبنا اليه، لكن ضغوط رئاسة كتلهم قد تجبرهم على دخول لقاعة البرلمان والتصويت على الموازنة".

ولفت الفيلي، إلى انه "في حال تم تمرير الموازنة بصيغتها الحالية فاننا سنكون أمام كارثة اقتصادية واجتماعية تحل بالبلاد".

related

مجلس الوزراء يُسمي مُمثلا له في البرلمان لتوضيح القرارات الحكومية

Date: 2021-02-22 11:31:45
مجلس الوزراء يُسمي مُمثلا له في البرلمان لتوضيح القرارات الحكومية

البرلمان العراقي يعقد اجتماعا "خاصاً" بسبب ارتفاع أسعار النفط

Date: 2021-03-08 08:52:57
البرلمان العراقي يعقد اجتماعا "خاصاً" بسبب ارتفاع أسعار النفط

نائب يرجح عقد جلسة مساء الثلاثاء للتصويت على الموازنة

Date: 2021-02-01 10:19:52
نائب يرجح عقد جلسة مساء الثلاثاء للتصويت على الموازنة

القانونية النيابية تكشف عن ملاحظات الكتل السياسية بشأن "فقهاء الشريعة" في قانون المحكمة الاتحادية

Date: 2021-03-14 08:49:41
القانونية النيابية تكشف عن ملاحظات الكتل السياسية بشأن "فقهاء الشريعة" في قانون المحكمة الاتحادية

نائب: حكومة الكاظمي أخفقت في تنفيذ وعودها بالكشف عن مصير مغيبي الأنبار

Date: 2020-12-03 09:50:46
نائب: حكومة الكاظمي أخفقت في تنفيذ وعودها بالكشف عن مصير مغيبي الأنبار

الأمين العام لمجلس النواب: العراق بأمس الحاجة لحركة ثورية

Date: 2019-11-09 09:53:53
الأمين العام لمجلس النواب: العراق بأمس الحاجة لحركة ثورية

مصدر في اللجنة المالية: موازنة 2021 ستكون جاهزة للتصويت مطلع الشهر المقبل

Date: 2021-01-19 10:10:50
مصدر في اللجنة المالية: موازنة 2021 ستكون جاهزة للتصويت مطلع الشهر المقبل

سياسي: قيادات تفكر جدياً بعدم منح علاوي الثقة

Date: 2020-02-15 10:24:50
سياسي: قيادات تفكر جدياً بعدم منح علاوي الثقة