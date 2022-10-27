كتلة برلمانية تعلن مقاطعة جلسة منح الثقة لحكومة السوداني

شفق نيوز/ أعلنت كتلة إشراقة كانون النيابية، مقاطعة جلسة البرلمان المزمع عقدها مساء اليوم الخميس لمنح الثقة لحكومة رئيس مجلس الوزراء المكلف محمد شياع السوداني، وأنها ستسلك سبيل المعارضة للإئتلاف الحاكم في البلاد.

وقالت الكتلة في بيان اليوم، ان اشراقه كانون مع تشكيل حكومة ذات صلاحيات كاملة تلبي اعمال وتطلعات أبناء الشعب، ولكن في الوقت نفسه تعترض الاشراقة على الآلية المتبعة في التشكيلة التي لم تختلف عن سابقاتها باعتماد المحاصصة منهجا ثبت فشله من خلال تجارب السابقة.

وأضاف أنه "نعمل ان تراعي مبادرة الاشراقة في الفصل التام ما بين عمل السلطة التنفيذية وعمل المعارضة الممكنة، وكنا نعمل ايضا ان يمنح رئيس الوزراء المكلف التمكين اللازم لاختيار كابينته الوزارية، ومن ثم منح النواب المدة الكافية للاطلاع على المنهاج الوزاري والسير الذاتية للمرشحين وهذا ما لم يحصل مما يؤكد عدم جدوى حضورنا هذه الجلسة".

وأكد البيان أن اشراقه كانون ترى ان عدم اشتراكها مع الائتلاف الحاكم الحالي هو خطوة تأسيسية لبناء معارضة ايجابية فعالة من الممكن ان تؤدي الدور المقوم والمرشد لعمل الحكومة ومتابعة تنفيذ برنامجها ومراقبة وتقييم اداء مسؤوليها لغرض تصحيح المسارات".

وتابع البيان ان الاشراقة مستمرة بأداء دورها التشريعي والرقابي من خلال عمل نوابها ضمن اللجان النيابية المختلفة وجلسات المجلس الدورية ومشاركتهم في الانشطة والفعاليات النيابية الاخرى.