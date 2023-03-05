كتلة برلمانية تطعن بقرار منع دخول وبيع المشروبات الكحولية لدى اعلى سلطة قضائية (وثائق)

شفق نيوز/ قدمت كتلة بابليون النيابية، يوم الأحد، طعناً بقرار منع دخول وبيع المشروبات الكحولية لدى المحكمة الاتحادية العليا وهي اعلى سلطة قضائية في العراق.

ورفعت الكتلة في وثائق حصلت عليها وكالة شفق نيوز، دعوة لدى المحكمة الاتحادية العليا ضد رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي.

وطلبت الكتلة، من المحكمة الحكـم بعـدم دستورية المادة 14 من قـانون واردات البلـديات رقم (1) لسنة 2023 الذي صوت عليه البرلمان والمنشـور بالعـدد (4708) فـي جريدة الوقائع العراقيـة في ۲۰۲۳/۲/۲0. وتنص المادة من القانون على ( يحظر استيراد وتصـنيع وبيع المشروبات الكحوليـة بكافة انواعهـا ).