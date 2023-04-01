كتلة "بدر" تطالب بتحويل ثلاثة أقضية إلى محافظات أسوة بحلبجة

شفق نيوز/ طالب رئيس كتلة "بدر" النيابية النائب مهدي تقي الامرلي، يوم السبت، الحكومة الاتحادية والبرلمان بتحويل ثلاثة أقضية إلى محافظات أسوة بمحافظة حلبجة.

وقال الامرلي في بيان اليوم، ان "هناك الكثير من الاقضية تستحق ان تكون محافظة وليس قضاء لتعدادها السكاني ومواردها الطبيعية والزراعية التي تمكنها من خصوصيتها لتكون محافظة وليس قضاء ومنها: الطوز في صلاح الدين، وقضاء تلعفر في محافظة نينوى، وقضاء الفاو في محافظة البصرة وغيرهن من الاقضية، ولا نبخس حقهم من التضحيات الكبيرة من ابنائها من اجل الوطن وبات لكل فرد منهم قصة مفجعة في هذا الوطن".

وطالب الامرلي، "مجلس النواب والحكومة المركزية بادرج قانون تحويل الاقضية المذكورة في جلساتهم لغرض تحويلها الى محافظة اسوة بمدينة حلبجة ، بالإضافة إلى موافقة مجلس الوزراء في 21 كانون الثاني عام 2014 على تحويل هذه الاقضية الى محافظات".

وأضاف "اننا في مجلس النواب لسنا بالضد من خطوة تحويل حلبجة الى محافظة، إذ نطالب بادراج الاقضية المذكورة ضمن مشروع قانون المدرج في جدول اعمال مجلس النواب لجلسة يوم الأحد القادم الموافق الثاني من نيسان لعام 2023 وبسلة واحدة لا ان تدرج حلبجة وتترك باقي الاقضية".

وتابع الامرلي بالقول "اتمنى من رئاسة المجلس التأني في التصويت على قضاء حلبجة وتحويله الى محافظة الى حين ادراج الاقضية المذكورة وغيرها لنكون قد حققنا العدالة المجتمعية".