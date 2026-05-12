كتلة بدر: الزيدي سيواجه الفشل إذا لم يقدم كابينته الخميس

كشف النائب عن كتلة "بدر" النيابية شاكر أبو تراب التميمي، اليوم الثلاثاء، عن استمرار الخلافات داخل قوى الإطار التنسيقي بشأن توزيع الوزارات، محذراً من فشل المكلف علي الزيدي بتشكيل الحكومة في حال عدم تقديم كابينته الوزارية يوم الخميس المقبل.

وقال التميمي، لوكالة شفق نيوز، إن "هناك خلافات كبيرة بين كتل الإطار التنسيقي على وزارات النفط والداخلية والمالية، وهذه الخلافات أخرت تقديم الكابينة الوزارية إلى مجلس النواب".

وأضاف أن "على الكتل السياسية النظر إلى مصلحة البلد والتنازل عن مبدأ (أنا أريد هذه الوزارة أو تلك)".

وأشار إلى أن "وزارة الداخلية من استحقاق كتلة بدر، لكن بعدما اتضح وجود خلاف كبير على هذه الوزارة تنازلنا عنها، وأخذنا وزارتين أقل من استحقاقنا السياسي وهما الاتصالات والنقل، ولم تُحسم تسمية الوزارتين حتى الآن".

وبيّن التميمي أن "المكلف قد يقدم الكابينة الوزارية إلى مجلس النواب يوم الخميس المقبل، وإذا لم يتمكن من ذلك فإنه سيفشل بتشكيل الحكومة المقبلة".

وأكد أن "عدم عقد البرلمان جلسة منح الثقة يوم الخميس يعني وجود أطراف سياسية تريد إفشال المكلف ومنعه من تشكيل الحكومة".

وفي وقت سابق اليوم، توقع رئيس كتلة الحزب الديمقراطي الكوردستاني في مجلس النواب العراقي، شاخوان عبد الله، تأجيل اعلان تشكيلة الحكومة الاتحادية المقبلة برئاسة رئيس الوزراء المكلف علي الزيدي إلى الأسبوع المقبل، عازياً السبب في ذلك إلى التدخلات الدولية والإقليمية.

وأفادت تسريبات سياسية سابقة، لوكالة شفق نيوز، بأن الزيدي كان يعتزم عرض نحو 14 حقيبة وزارية على البرلمان لنيل الثقة، وسط استمرار الخلافات بين القوى السياسية على بعض الوزارات السيادية والأمنية، لاسيما النفط والدفاع، بالتزامن مع تداول أسماء مرشحين لعدد من الوزارات والمناصب العليا.

كما تحدثت مصادر نيابية عن اتفاق سياسي لتمرير حكومة علي فالح الزيدي خلال الأسبوع الحالي، بعد تقديم المنهاج الوزاري إلى رئاسة البرلمان.

وكُلّف الزيدي بتشكيل الحكومة في 27 نيسان/أبريل 2026 خلفاً لمحمد شياع السوداني.