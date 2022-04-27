كتلة ائتلاف المالكي تسجل اعتراضا على زيارة الحلبوسي إلى إيران

شفق نيوز/ اتهمت كتلة ائتلاف دولة القانون بزعامة نوري المالكي، اليوم الأربعاء، رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي بإعتماد "الانتقائية والمزاجية والمصالح الشخصية" في اختيار أعضاء الوفد البرلماني المرافق له في زيارته إلى إيران.

وقال رئيس كتلة ائتلاف دولة القانون النيابية عطوان العطواني بتصريح صحفي ورد لوكالة شفق نيوز، "نستغرب من الانتقائية في اختيار الوفد المرافق لرئيس مجلس النواب في زيارته الى الجمهورية الاسلامية الإيرانية، حيث المزاجية والمصالح الشخصية على حساب المهنية والاستحقاقات البرلمانية المتمثلة بكل الكتل البرلمانية ذات الثقل السياسي والبرلماني" .

وأضاف ان هذه الزيارة حصلت دون علم بقية اعضاء هيئة الرئاسة في البرلمان.

وتابع العطواني بالقول "نتمنى ألّا تهدف هذه الزيارة الى تثبيت مصالح شخصية او المحافظة على المناصب الرئاسية".

ووصل رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي، صباح اليوم الأربعاء على رأس وفد برلماني إلى العاصمة الإيرانية طهران.

وكان الحلبوسي قد زار إيران لأول مرة في آذار/مارس من العام 2018 .

وتأجلت زيارة الحلبوسي لطهران لمدة شهر بسبب البروتوكولات الصحية للبلدين ومرض رئيس مجلس الشورى الاسلامي محمد باقر قاليباف.