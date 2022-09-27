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كتلة "امتداد" تقيل 4 من نوابها وخامس يستقيل (وثيقتان)

Category: سیاسة

Date: 2022-09-27T19:02:24+0000
كتلة "امتداد" تقيل 4 من نوابها وخامس يستقيل (وثيقتان)

شفق نيوز/ قررت حركة "امتداد" البرلمانية، إقالة أربعة من نوابها  وقبول استقالة نائب خامس وذلك بالتزامن مع موعد انعقاد جلسة لمجلس النواب يوم غد الأربعاء.

وبحسب وثيقة صادرة بتاريخ يوم أمس الاثنين من الأمانة العامة للحزب، اطلعت عليها وكالة شفق نيوز، دعت الأمانة رئيس مجلس النواب إلى فك ارتباط النواب: داود عيدان داود عطية الطائي، ونيسان عبد الرضا زاير والي الصالحي، ونداء حسن ماضي مناع الكريطي، وكاظم موسى عطا دخيل الفياض، بحركة "امتداد".

وعللت الأمانة العامة للحزب سبب الإقالة إلى "رفض النواب التوقيع على ورقة ضوابط العمل بين الحزب وعضو الكتلة"، ولم يتسنى لوكالة شفق نيوز الاطلاع على مضمون هذه الورقة.

وفي السياق نفسه وبوثيقة أخرى بنفس تاريخ الأولى، قررت الأمانة العامة للحزب قبول استقالة النائب محمد نوري عزيز من "امتداد".

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