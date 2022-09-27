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كتلة "امتداد" البرلمانية: استقالة الحلبوسي غير حقيقية

Category: سیاسة

Date: 2022-09-27T12:55:29+0000
كتلة "امتداد" البرلمانية: استقالة الحلبوسي غير حقيقية

شفق نيوز/ علقت كتلة "امتداد" البرلمانية، يوم الثلاثاء، على استقالة رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي من منصبه، والتي من المقرر أن تعرض على تصويت البرلمان يوم غد الأربعاء.

وقال النائب عن الحركة كاظم الفياض، لوكالة شفق نيوز، ان "استقالة الحلبوسي غير حقيقية، وتوجه غالبية النواب سيكون برفض هذه الاستقالة حتى من قبل النواب والقوى المستقلة في البرلمان".

واعتبر ان "هذه الاستقالة جاء في وقت غير مناسب في ظل الازمة السياسية الحالية، وكما ان الجميع يسعى الى تشكيل الحكومة الجديدة".

وبين الفياض ان "هكذا خطوة تزيد من الفوضى ولهذا ستكون الأغلبية البرلمانية رافضة للاستقالة، وحتى الذين لديهم مؤشرات وملاحظات على عمل وأداء الحلبوسي يرون ان الوقت غير مناسب لاقالة او استقالة رئيس البرلمان من منصبه في الوقت الحاضر".

ويوم أمس الاثنين صدر جدول أعمال جلسة برلمانية ستعقد غداً الأربعاء، وتضمن في أولى فقراته استقالة رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي من منصبه، وفي الفقرة الثانية التصويت على اختيار النائب الأول لرئيس مجلس النواب.

وأثارت الاستقالة المفاجئة للحلبوسي الكثير من الجدل والتكهنات، إذ رأى البعض أنها محاولة منه لضمان إعادة انتخابه لرئاسة المجلس من خلال رفض الكتل النيابية التصويت على قبول الاستقالة، وهو ما أعلنته فعلاً أغلب الكتل السياسية التي أكدت منذ يوم أمس رفضها التصويت على الاستقالة.

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