كتلة المالكي و"جزء" من الإطار يدعم انتخاب المشهداني رئيساً للبرلمان العراقي

شفق نيوز/ أعلنت كتلة دولة القانون النيابية، دعمها للنائب محمود المشهداني لتسنم منصب رئيس البرلمان العراقي في جلسة اليوم السبت.

وقال النائب عن الكتلة فراس المسلماوي لوكالة شفق نيوز، إن "المرحلة المقبلة تحتاج إلى شخصية معتدلة وطنية ونزيهة وتجربة سياسية سابقة، وألّا يكون له مشروع خارجي"، مردفا بالقول إن "هذه الصفات موجودة عند النائب محمود المشهداني، وله مقبولية عند الأوساط السنية والشيعية والكوردية ايضا".

وأضاف أن "كتلة دولة القانون وجزء كبير من الإطار التنسيقي سيصوت اليوم للمشهداني وهو شخصية تتوفر فيه جميع الصفات المطلوبة".

وتابع القول، إن "المشهداني هو رئيس البرلمان القادم وما يفصلنا إلا ساعات عن اختياره".

وفي وقت سابق، قال محمد العلوي، القيادي في حزب تقدم الذي يتزعمه محمد الحلبوسي، لوكالة شفق نيوز، إنه "لا يوجد شيء بالسياسة اسمه أمر محسوم، ولهذا انتخاب رئيس البرلمان ليس محسوما، خصوصاً هذه العملية الانتخابية مرتبطة بأكثر من (300) نائب".

وكانت كتلة تقدم النيابية، التابعة لزعيم الحزب ورئيس البرلمان المبعد قضائياً، محمد الحلبوسي قد أعلنت الجمعة، ترشيح شعلان الكريم لرئاسة البرلمان بشكل رسمي وباجماع نواب الكتلة، في تأكيد لمعلومات أوردتها وكالة شفق نيوز من داخل الحزب عن ترشيح المومأ إليه قبيل انعقاد جلسة البرلمان بهذا الشأن.

وكان النائب عن كتلة "تقدم" النيابية فهد الراشد أكد لوكالة شفق نيوز، أن المرشح الوحيد من كتلته لشغل منصب رئيس مجلس النواب هو شعلان الكريم.

وأول أمس الخميس، حددت رئاسة مجلس النواب موعد انعقاد جلسة انتخاب رئيس جديد للبرلمان بديلاً عن الرئيس السابق محمد الحلبوسي.

وأصدرت الدائرة الإعلامية للبرلمان جدول أعمال ورد لوكالة شفق نيوز، تم فيه تحديد اليوم السبت 13 كانون الثاني/ يناير الجاري، موعداً لانتخاب رئيس مجلس النواب الجديد.