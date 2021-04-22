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كتلة المالكي تكتفي بالاعتراض على الموازنة دون الطعن بالقانون

Category: سیاسة

Date: 2021-04-22T10:22:51+0000
كتلة المالكي تكتفي بالاعتراض على الموازنة دون الطعن بالقانون

شفق نيوز / جددت كتلة دولة القانون النيابية بزعامة نوري المالكي، الخميس، اعتراضها على قانون الموازنة العامة المصوت عليها بالبرلمان، فيما أشارت إلى إنها لم تقدم طعنا إلى المحكمة الاتحادية بشأن الموازنة حتى اللحظة.

وقال النائب عن دولة القانون علي الغانمي لوكالة شفق نيور، إن  "دولة القانون اعترضت على بعض مواد وفقرات قانون الموازنة وعارضت الجلسة ولم تشارك بالتصويت على القانون بسبب ارتفاع سعر صرف الدولار وعدم تضمين إعادة المفسوخة عقودهم إلى الخدمة، بالإضافة إلى فقرات أخرى بالقانون".

وأضاف أن "هناك تحركا لدى دولة القانون لتقديم طعن بالموازنة إلى المحكمة الاتحادية، إلا أنها لغاية الآن لم تقدم أي طعن بشكل رسمي".

وكان ائتلاف دولة القانون قد أعلن في بداية شهر نيسان الحالي، تقديم طعن إلى المحكمة الاتحادية بستة مواد من قانون الموازنة العامة للعام 2021.

ووصفت كتلة سائرون النيابية، تقديم الطعن بقانون الموازنة العامة للعام 2021 بـ"المزايدات السياسية والانتخابية"، فيما دعت مقدمي الطعن بالعدول عن قرارهم.

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