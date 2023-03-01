كتلة المالكي تسحب مجلس أمناء شبكة الإعلام لمنصة الاستجواب البرلمانية

شفق نيوز/ يعتزم مجلس النواب، استجواب مجلس أمناء شبكة الاعلام العراقي خلال شهر آذار الجاري وفقاً لمصدر نيابي.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز، أن "مجلس النواب حدد يوم 9 آذار موعداً لاستجواب مجلس امناء شبكة الاعلام العراقي".

واوضح المصدر ان "الاستجواب يستند الى 70 توقيعاً نيابياً جمعتها عضوة لجنة النزاهة عن ائتلاف دولة القانون ضحى القصير وستكون هي المستجوب".

واشار المصدر الى ان "الاستجواب يأتي لوجود شبهات في عمل واداء المجلس وفق الوثائق التي قدمتها القصير مع طلب الاستجواب".

وكان مجلس الوزراء العراقي، صوت يوم الثلاثاء (10 / 1 / 2023) على توصية لمجلس النواب بإعفاء رئيس وأعضاء مجلس أمناء شبكة الإعلام العراقي.

والأحد (9 كانون الثاني الجاري)، رفض رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، إقالة "نبيل جاسم" من رئاسة شبكة الإعلام، ووجه بإستمراره بالعمل في منصبه، وذلك في رد له على قرار لمجلس امناء شبكة الاعلام العراقي، بإعفاء رئيس الشبكة من مهامه بسبب مخالفات إدارية، وتكليف آخر بديلاً عنه.