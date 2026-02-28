كتلة الكتائب تطالب باستضافة السوداني في البرلمان بعد ضربات جرف الصخر

شفق نيوز- بغداد

دعت كتلة "حقوق" النيابية، الجناح السياسي لكتائب حزب الله، يوم السبت، إلى استضافة رئيس حكومة تصريف الأعمال محمد شياع السوداني، ووزير الدفاع وقيادة العمليات المشتركة، لمناقشة ملف حماية الأجواء والسيادة العراقية.

وقال النائب عن الكتلة مقداد الخفاجي، لوكالة شفق نيوز، إن حركة حقوق تستنكر (العدوان) الأميركي والصهيوني على جمهورية إيران واستهداف القوات الأمنية والحشد الشعبي في جرف النصر، وما يمثله ذلك من انتهاك للسيادة العراقية”.

وأضاف أن الكتلة تدعو الحكومة إلى الاضطلاع بدورها في حماية القوات العراقية وتفعيل منظومة الدفاع الجوي، معتبراً أن "الطيران الأميركي والصهيوني يستخدم الأجواء العراقية لقصف مواقع وأراضٍ إيرانية".

وأشار الخفاجي إلى أن حركة حقوق أبلغت، ظهر اليوم، رئيس مجلس النواب بضرورة إدراج مناقشة حماية الأجواء والأراضي العراقية على جدول أعمال جلسة يوم غد الأحد، مع استضافة السوداني ووزير الدفاع وقيادة العمليات المشتركة، للاطلاع على الاستعدادات العراقية والتعاقد مع الشركات العالمية لشراء منظومات دفاع جوي لحماية الأجواء العراقية.