كتلة العصائب تهدد باللجوء لمجلس الأمن الدولي للطعن بالانتخابات

شفق نيوز/ اكد المتحدث باسم كتلة صادقون التابعة لحركة عصائب أهل الحق، محمود الربيعي، يوم الاثنين، انهم يمتلكون "أدلة كافية" تثبت حصول تزوير في الانتخابات البرلمانية الأخيرة، مهدداً بأنهم سيلجؤون لمجلس الأمن الدولي.

وقال الربيعي لوكالة شفق نيوز، ان "الإطار التنسيقي (الشيعي) مصمم على موقفه الرافض لعملية التزوير بالانتخابات، والامين العام لحركة عصائب أهل الحق قيس الخزعلي خلال لقائه اليوم بمبعوثة الامم المتحدة في العراق جينين بلاسخارات قدم لها مجموعة من الأدلة الوافية التي تثبت تزوير الانتخابات".

واضاف ان "بلاسخارت تسلمت هذه الأدلة ووعدت بأنها ستتعامل مع هذه القضية بجدية كاملة وتراجع جميع الدوائر والأجهزة المختصة بالشأن الأمني الانتخابي".

وفيما يخص الاطار التنسيقي، أوضح الربيعي أنه "متمسك بموقفه الرافض لنتائج الانتخابات وضرورة معالجة هذا الخلل ولدينا أدلة قاطعة ومبرزات جرمية قاطعة تثبت تزوير الانتخابات ومخالفات في الإجراءات الأمنية في حفظ النظام الالكتروني الانتخابي".

ورجح أن الأمم المتحدة "ستنظر في هذا الامر وفي حال بقاء النتائج كما هي سوف نقدم هذه الأدلة إلى مستويات أعلى من بعثة الامم المتحدة في العراق وربما نقدمها إلى مجلس الأمن الدولي".

وفي ما يخص اعتصام الرافضين لنتائج الانتخابات، أكد الربيعي أن "التظاهرات ستستمر لأنها تظاهرات جماهيرية وهذه أصواتهم التي سرقت ومرشحيهم سلبت حقوقهم، ثم جاء قتل المتظاهرين على يد بعض أفراد القوات الأمنية".

وختم الربيعي بالقول "هناك إدانات لحكومة الكاظمي بشأن التعامل مع التظاهرات وقتل المتظاهرين".