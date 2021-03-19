كتلة العامري تجمع التواقيع لحل البرلمان العراقي قبل الانتخابات بـ24 ساعة

شفق نيوز/ أفاد مصدر برلماني، يوم الجمعة، بجمع كتلة بدر النيابية تواقيع برلمانية لحل مجلس النواب العراقي.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "كتلة بدر البرلمانية، بزعامة هادي العامري تقوم الآن بجمع تواقيع من النواب بهدف حل مجلس النواب العراقي في 9 تشرين المقبل، أي قبل يوم واحد من موعد إجراء الانتخابات البرلمانية المبكرة".

وأضاف أن "هناك خشية من حل البرلمان، ومن ثم يصار إلى عدم إجراء الانتخابات وتبقى الحكومة بلا رقابة".

ومن المقرر أن تجري الانتخابات المبكرة في العاشر من تشرين الأول المقبل، بحسب ما حدده مجلس الوزراء العراقي.