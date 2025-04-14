كتلة العامري تتحرك ضد وزير بحكومة السوداني: يمنح الوظائف لحزبه

شفق نيوز/ اتهم رئيس كتلة بدر النيابية مهدي امرلي، يوم الاثنين، وزير التربية إبراهيم نامس الجبوري، بالاستحواذ على الدرجات الوظيفية في مناطق تابعة لمحافظة صلاح الدين، ومنحها لحزبه السياسي.

وقال آمرلي، لوكالة شفق نيوز، إن "وزير التربية يستخدم وزارته من أجل الاغراض الحزبية وفق المصالح الشخصية، وهناك غبن في توزيع الدرجات الوظيفية خصوصا لمناطق، بلد وآمرلي"، مؤكداً وجود "استحواذ على الدرجات الوظيفية لهذه المناطق لصالح الجهة الحزبية، التابع لها الوزير".

وأضاف: "نحن كأعضاء في مجلس النواب، بدأنا بالتحرك بجمع تواقيع لاستجواب وزير التربية داخل البرلمان"، لافتا الى ان "هناك الكثير من ملفات شبهات الفساد في قضايا مختلفة، من ضمنها التخصيص المالي وتوزيع الدرجات الوظيفية وطباعة المناهج الدراسية".