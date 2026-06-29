كتلة العامري: الدعم الأميركي ساهم في إنجاح حملة مكافحة الفساد

شفق نيوز- بغداد

أكد مختار الموسوي، النائب عن كتلة بدر بزعامة هادي العامري، يوم الاثنين، أن حملة مكافحة الفساد التي تقودها الحكومة العراقية "ستشمل الجميع"، مشيراً إلى أن "الدعم الأميركي" ساهم في إنجاح هذه العملية وكشف الفاسدين.

وقال الموسوي لوكالة شفق نيوز: "نحن مع رئيس الوزراء علي الزيدي لاسترداد المال العام وندعمه في هذه العملية"، معتبراً أن المتهمين في قضايا الفساد يمتلكون مجموعات كان يمكن أن تثير الفوضى وتحرك الشارع بالأموال التي بحوزتها، وأن الدعم الأميركي أسهم في إنجاح العملية وكشف الفاسدين".

وأشار عضو لجنة العلاقات الخارجية النيابية، إلى أن دولاً أخرى، بينها دول مجاورة مستفيدة من وجود الأموال العراقية في بنوكها، مؤكداً وجود تعاون لاسترداد المطلوبين الموجودين خارج العراق.

وفي وقت سابق من اليوم، أكد المتحدث باسم الحكومة العراقية، حيدر العبودي، أن الحكومة ماضية في مكافحة الفساد وحماية المال العام، فيما أشار إلى إلقاء القبض على 21 متورطًا ضمن عملية "صولة الفجر".

وبحسب مصادر تحدثت لوكالة شفق نيوز، فإن السلطات باشرت تنفيذ مذكرات قبض بحق متهمين بقضايا تتعلق بالمال العام، فيما تعمل على استكمال الإجراءات القانونية، بما في ذلك طلب رفع الحصانة عن بعض المشمولين، مع توقعات بأن تمتد الملاحقات إلى شخصيات موجودة خارج العراق عبر التعاون الدولي واسترداد الأموال التي يشتبه في أنها هُربت إلى الخارج.

وكان رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي، قد أكد، خلال جلسة مجلس الوزراء، أمس الأحد، أن الحملة تمثل "مرحلة أولى" من مسار مكافحة الفساد، متعهداً بمواصلة الإجراءات لاسترداد المال العام، ومكلفاً الأجهزة الرقابية باستقبال أي مؤشرات تتعلق بالأداء الحكومي أو أداء الوزارات لكشف حالات الفساد أو التقصير.

وفي السياق ذاته، أشاد زعيم التيار الوطني الشيعي مقتدى الصدر بالحملة، واصفاً إياها بأنها "حملة إصلاحية بطولية"، داعياً إلى تنظيم وقفة سلمية بعد صلاة الجمعة المقبلة دعماً للإجراءات الحكومية، ومعتبراً أنها أعادت الأمل للعراقيين بعد سنوات من هيمنة الفساد.

هذا وذكرت هيئة النزاهة الاتحادية، أن مذكرات القبض تُنفذ وفق القانون وبإشراف القضاء، فيما تشير معطيات التحقيق، بحسب مصادر قضائية، إلى استمرار فتح ملفات جديدة قد تطال شخصيات أخرى خلال الفترة المقبلة، في إطار مساعٍ لاسترداد الأموال العامة وملاحقة المتورطين داخل العراق وخارجه.

كما تؤكد مصادر حكومية لوكالة شفق نيوز، أن الحملة ستتواصل خلال الأيام المقبلة، في وقت تشير فيه تقديرات سياسية إلى أن نتائجها قد تترك أثراً واسعاً على توازنات القوى داخل البرلمان والكتل السياسية، ولا سيما إذا انتهت التحقيقات إلى إدانات قضائية واسترداد أموال كبيرة لصالح خزينة الدولة.