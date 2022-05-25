سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

أخرى

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

كتلة الصدر تعلن الانتهاء من قانون "حظر التطبيع": التصويت عليه غداً

Category: سیاسة

Date: 2022-05-25T19:19:44+0000
كتلة الصدر تعلن الانتهاء من قانون "حظر التطبيع": التصويت عليه غداً

شفق نيوز/ أعلن رئيس الكتلة الصدرية حسن العذاري، يوم الأربعاء، الانتهاء من المسودة النهائية لقانون حظر التطبيع مع اسرائيل تمهيداً للتصويت عليه غداً تحت قبة البرلمان العراقي.

وقال العذاري في منشور على حسابه في فيسبوك، واطلعت عليه وكالة شفق نيوز، "الآن تم الانتهاء من المسودة النهائية لقانون تجريم التطبيع والتصويت عليه بالإجماع من قبل اللجنة القانونية في البرلمان العراقي لغرض عرضه غداً على مجلس النواب والتصويت عليه".

ويتضمن جدول اعمال جلسة البرلمان غدا الخميس، فقط "التصويت على مقترح قانون حظر التطبيع وإقامة العلاقات مع الكيان الصهيوني".

وأنهى مجلس النواب العراقي، يوم الخميس الماضي (19 أيار الجاري)، تقرير ومناقشة مقترح قانون حظر التطبيع واقامة العلاقات مع إسرائيل والذي يهدف إلى منع إقامة أي نوع من أنواع العلاقات معها.

وكانت كتلة "إنقاذ وطن"، أكبر تحالف في البرلمان العراقي، قدّمت في وقتٍ سابق، مشروع قانون لرئاسة البرلمان ينص على "تجريم التطبيع مع إسرائيل".

يذكر أنّ العراق لا يقيم أي علاقات مع "إسرائيل"، وترفض غالبية القوى السياسية العراقية التطبيع معه.

related

انخفاض صادرات النفط وانهيار الدينار العراقي.. تبعات جلسة الخميس النيابية

Date: 2022-05-25 06:20:51
انخفاض صادرات النفط وانهيار الدينار العراقي.. تبعات جلسة الخميس النيابية

دولة القانون: لا تشكيل للحكومة إلا بائتلاف الإطار والصدر

Date: 2022-02-09 08:26:33
دولة القانون: لا تشكيل للحكومة إلا بائتلاف الإطار والصدر

مصدر: اجتماع الكتل الخاسرة للبحث عن حل يحافظ على "هيبتها".. والصدريون عازمون على تشكيل حكومة "أقوياء"

Date: 2021-10-24 18:27:31
مصدر: اجتماع الكتل الخاسرة للبحث عن حل يحافظ على "هيبتها".. والصدريون عازمون على تشكيل حكومة "أقوياء"

الكتلة الصدرية تتحدث عن ثمار جلسة البرلمان المقررة السبت المقبل

Date: 2022-03-24 19:17:27
الكتلة الصدرية تتحدث عن ثمار جلسة البرلمان المقررة السبت المقبل

الرئيس العراقي يستبعد التطبيع مع اسرائيل

Date: 2021-03-18 12:56:41
الرئيس العراقي يستبعد التطبيع مع اسرائيل

إطلاق مبادرة تشكيل تجمع "إصلاح الوطن".. والكتلة الصدرية أول المنضمين

Date: 2022-01-07 15:53:49
إطلاق مبادرة تشكيل تجمع "إصلاح الوطن".. والكتلة الصدرية أول المنضمين

مصدر: الكتلة الصدرية وتحالف الخنجر يدعمون رسميا ريبر أحمد لمنصب رئيس الجمهورية

Date: 2022-02-17 13:31:39
مصدر: الكتلة الصدرية وتحالف الخنجر يدعمون رسميا ريبر أحمد لمنصب رئيس الجمهورية

"الكتلة الصدرية".. مرشحون "حصريون" يحظون بدعم علني

Date: 2021-02-25 14:26:49
"الكتلة الصدرية".. مرشحون "حصريون" يحظون بدعم علني