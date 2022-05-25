كتلة الصدر تعلن الانتهاء من قانون "حظر التطبيع": التصويت عليه غداً

شفق نيوز/ أعلن رئيس الكتلة الصدرية حسن العذاري، يوم الأربعاء، الانتهاء من المسودة النهائية لقانون حظر التطبيع مع اسرائيل تمهيداً للتصويت عليه غداً تحت قبة البرلمان العراقي.

وقال العذاري في منشور على حسابه في فيسبوك، واطلعت عليه وكالة شفق نيوز، "الآن تم الانتهاء من المسودة النهائية لقانون تجريم التطبيع والتصويت عليه بالإجماع من قبل اللجنة القانونية في البرلمان العراقي لغرض عرضه غداً على مجلس النواب والتصويت عليه".

ويتضمن جدول اعمال جلسة البرلمان غدا الخميس، فقط "التصويت على مقترح قانون حظر التطبيع وإقامة العلاقات مع الكيان الصهيوني".

وأنهى مجلس النواب العراقي، يوم الخميس الماضي (19 أيار الجاري)، تقرير ومناقشة مقترح قانون حظر التطبيع واقامة العلاقات مع إسرائيل والذي يهدف إلى منع إقامة أي نوع من أنواع العلاقات معها.

وكانت كتلة "إنقاذ وطن"، أكبر تحالف في البرلمان العراقي، قدّمت في وقتٍ سابق، مشروع قانون لرئاسة البرلمان ينص على "تجريم التطبيع مع إسرائيل".

يذكر أنّ العراق لا يقيم أي علاقات مع "إسرائيل"، وترفض غالبية القوى السياسية العراقية التطبيع معه.