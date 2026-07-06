كتلة السوداني: مكافحة الفساد يجب أن تشمل الجميع دون استثناء

شفق نيوز- بغداد

أكدت كتلة الإعمار والتنمية النيابية بزعامة رئيس الوزراء السابق محمد شياع السوداني، يوم الاثنين، دعمها الكامل للإجراءات التي تتخذها الحكومة العراقية ومجلس القضاء الأعلى في ملاحقة ملفات الفساد، مشددة على ضرورة أن تشمل التحقيقات جميع القضايا "دون انتقائية".

وقال عدد من أعضاء الكتلة، خلال مؤتمر صحفي حضرته وكالة شفق نيوز، إن اعتقال ومحاسبة المسؤولين المتورطين بقضايا الفساد، سواء كانوا في السلطتين التنفيذية أو التشريعية، يمثل خطوة مهمة، معربة عن ثقتها بالقضاء العراقي وقراراته، وداعية إلى تحويل بيان مجلس النواب الأخير بشأن مكافحة الفساد إلى إجراءات عملية.

وأضافت أن المرحلة الحالية تحظى بدعم سياسي وشعبي واسع، الأمر الذي يهيئ الظروف لفتح ملفات فساد مهمة وإصلاح مؤسسات الدولة، مؤكدة أن الوقت مناسب لاتخاذ خطوات أكثر جدية في هذا الملف.

وفي الشأن السياسي، أعلنت الكتلة تأييدها لخيارات رئيس الوزراء في استكمال الكابينة الوزارية، مؤكدة أن استكمال التشكيلة الحكومية يسهم في تعزيز الأداء التنفيذي ومواصلة تنفيذ البرنامج الحكومي.

كما نفت كتلة الإعمار والتنمية وجود خلافات داخل صفوفها، مؤكدة أنها ما تزال متماسكة، ومحذرة من "حرب إعلامية" تستهدف تشويه المشهد السياسي، داعية وسائل الإعلام إلى توخي الدقة والمهنية في نقل الأخبار.