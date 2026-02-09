كتلة السوداني تسلم البرلمان 23 مشروع قانون اقتصادي ومالي وخدمي (وثائق)

شفق نيوز- بغداد

أعلن رئيس كتلة الإعمار والتنمية النيابية، بهاء الأعرجي، يوم الاثنين، عن تقديم كتلته 23 مشروع ومقترح قانون إلى رئاسة مجلس النواب، شملت ملفات اقتصادية ومالية وخدمية مهمة.

وقال الأعرجي، خلال مؤتمر صحفي عقده داخل مبنى البرلمان وحضرته وكالة شفق نيوز، إن من بين القوانين المقدمة مقترح قانون إصلاح القوانين الاقتصادية، وقانون المجلس الوطني للمياه، إضافة إلى قوانين تتعلق بالأمور المالية وتحسين الوضع المالي في العراق، وتحقيق العدالة في توزيع الأموال بين المحافظات.

وأضاف أن الكتلة (يتزعمها محمد شياع السوداني) سلمت اليوم هذه القوانين رسمياً إلى رئاسة مجلس النواب، وتمت الموافقة على إدراجها ضمن جدول أعمال اللجنة القانونية تمهيداً لمناقشتها.

من جانبها، أكدت النائب عن الكتلة، هيام الياسري، خلال المؤتمر، أن كتلة الإعمار والتنمية ستعمل على تشريع عدد من القوانين المتعلقة بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وأوضحت الياسري، أن من أبرز هذه القوانين قانون مكافحة الجرائم المعلوماتية، الذي يهدف إلى حماية العائلة من الابتزاز الإلكتروني، إضافة إلى قانون حماية البيانات الذي يُعد من القوانين المهمة لحماية بيانات العراقيين، فضلاً عن قانون وزارة الاتصالات وقانون هيئة الإعلام والاتصالات، بهدف فك التداخل بين عمل الوزارة والهيئة.