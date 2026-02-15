كتلة السوداني تحذر من "تعطيل الدولة" وتدعو الحزبين الكورديين لحسم ملف رئيس الجمهورية

شفق نيوز - بغداد

حذرت كتلة "ائتلاف الإعمار والتنمية" بزعامة رئيس مجلس الوزراء المنتهية ولايته محمد شياع السوداني، يوم الأحد، من تعطيل مفاصل الدولة العراقية جراء عدم تسمية رئيس جمهورية جديد للبلاد، داعية الحزبين الكورديين (الديمقراطي الكوردستاني، والاتحاد الوطني الكوردستاني) الى حسم هذا الملف وتسمية مرشح لهذا المنصب في أقرب وقت ممكن.

هذا ولم يتمكن الحزبان الكورديان الرئيسيان ولغاية الآن من الاتفاق على تسمية مرشح توافقي لمنصب رئيس الجمهورية على الرغم من انقضاء المدة الدستورية المحددة لذلك.

وبهذا الصدد قال رئيس كتلة الإعمار والتنمية بهاء الاعرجي خلال مؤتمر صحفي عقده بمبنى البرلمان وحضره مراسل وكالة شفق نيوز، إن تأخر حسم منصب رئيس الجمهورية عطّل كل مفاصل الدولة، وإن من يدفع هذا التأخير هو المواطن العراقي، مؤكدا ان الحكومة الاتحادية الحالية هي حكومة تصريف الأعمال ولا تستطيع القيام بواجباتها.

وأضاف "نحن علينا العمل بجدية من اجل انهاء هذا الملف، لغرض الانتهاء من هذا التعطيل الذي اربك الدولة العراقية".

من جهتها قالت النائب حنان الفتلاوي خلال المؤتمر في رد على سؤال مراسل الوكالة خلال المؤتمر، "نأمل من الاحزاب الكوردية حسم المرشح لرئاسة الجمهورية"، مردفة القول: قد دخلنا في مخالفة دستورية لعدم حسم هذا المنصب.

ودعت النائب، الاحزاب الكوردية الى التوصل لاتفاق بشأن حسم مرشح لمنصب رئاسة العراق خلال الأيام المقبلة، مستدركة القول إنه "في حال عدم التوصل الى اتفاق، فينبغي لرئاسة البرلمان عقد جلسة وترك الحرية لأعضاء البرلمان لانتخاب المرشح الذي يرونه مناسبا لمنصب رئيس الجمهورية".