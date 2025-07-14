كتلة السوداني تجتمع مع المشهداني لتسوية الخلاف مع المندلاوي

شفق نيوز- بغداد

تعقد كتلة الاعمار والتنمية بزعامة رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا مع هيئة رئاسة مجلس النواب للوقوف على ملابسات ماحدث من مشادات وخلافات داخل البرلمان.

وقال المتحدث باسم الكتلة فراس المسلماوي، لوكالة شفق نيوز، إن "هيئة رئاسة الكتلة، والتي تضم خمسة نواب من بينهم النائب جبار الكناني والنائب محمد الصيهود والنائب كاظم الطوكي والنائب مرتضى الساعدي، دخلوا في اجتماع مغلق مع هيئة رئاسة مجلس النواب للوقوف على ملابسات ما حدث اليوم داخل البرلمان من مشادات كلامية أثرت على انعقاد الجلسة".

وأضاف أن "ماحدث اليوم هي سابقة تتحمل مسؤوليتها هيئة رئاسة البرلمان مجتمعة، لان هناك نظاما داخليا وقانون لمجلس النواب يحكم الرئاسة وأعضاء المؤسسة التشريعية، وهي أعلى سلطة تشريعية، وبالتالي نحن ككتلة مع الحلول وإيجاد الطرق السليمة لعقد الجلسات وتمرير القوانين المهمة".

وتابع "لذلك رئاسة كتلتنا تعمل بشكل جاد والان هي في اجتماع مع رئاسة البرلمان لمعرفة حقيقية ما حدث وأسبابه، لان القصص التي ذكرت إزاء ذلك كثيرة وبالنتيجة فأن المؤسسة التشريعية، هي ليست لفئة أو شخص معين أو جهة، وإنما هي مؤسسة منتخبة من قبل الشعب العراقي وبالتالي استمرار عملها لابد منه ، ونشدد على استمرار عقد الجلسات وتشديد تمرير القوانين المهمة"

وتابع "نعمل على إيجاد الحلول وعلينا أن نكون على قدر من المسؤولية والمضي في عقد جلسات البرلمان وتمرير القوانين المهمة".

وكان مصدرا أفاد في وقت سابق، بأن نواب الكتل السنية، سيجتمعون الليلة لإصدار موقف خلاف رئيس البرلمان ونائبه.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "نواب الكتل السنية، سيجتمعون هذه الليلة لاصدار موقف من الاحداث التي جرت داخل مكتب رئيس مجلس النواب".

وأضاف أن "أصل الحادثة، يعود إلى مشادة كلامية جرت عبر الهاتف بين رئيس البرلمان محمود المشهداني ونائبه محسن المندلاوي، والأخير وصل إلى مكتب المشهداني لإكمال المشادة حول التصريحات عن قانون تقاعد الحشد وبقية الملفات".

وتابع، أن "المندلاوي كان معترضا على تصريحات المشهداني بشأن الجامعة العربية، والأخير رد بالقول، إن العراق أكبر من مؤسسة الجامعة العربية، فعمره سبعة آلاف عام، ولا يعقل أن ياخذ هويته من مؤسسة عمرها سنوات".

وأشار إلى أنه "فيما يخص الاجتماع، فإن الكتل السياسية السنية، سيكون موقفها داعم للمشهداني، لأنها تعتبر المنصب، رأس هرم المكون السني، على المستوى السياسي".

وفي وقت سابق من يوم الاثنين، كشف مصدر نيابي، عن وقوع مشادة كلامية داخل مجلس النواب بين رئيس البرلمان، محمود المشهداني، والنائب الأول، محسن المندلاوي، وعدد من نواب الإطار التنسيقي، تسببت بتأجيل عقد جلسة اليوم.

وقال المصدر، لوكالة شفق نيوز، إن الخلاف نشب على خلفية التصريحات الأخيرة للمشهداني بشأن العملية السياسية والانتخابات".

وقبل ذلك، قال المشهداني في مقابلة متلفزة على قناة دجلة، إن العراق على موعد مع تظاهرات الشهر المقبل، وقد نذهب الى "حكومة طوارئ" إذا حصل اضطراب أمني في العراق، كما اكد ان أميركا ارسلت رسائل لجميع القيادات السياسية بشأن الحشد الشعبي، مبينا ان التوجه الأمريكي يريد دمج الحشد ضمن القوات الأمنية وليس هيكلته.