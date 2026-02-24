كتلة السوداني: الأمم المتحدة لا تمتلك حق إلغاء الخرائط البحرية للعراق الذي أصبح دولة خليجية

شفق نيوز - بغداد

أعتبر رئيس كتلة الإعمار والتنمية بهاء الاعرجي، يوم الثلاثاء، أن العراق بات دولة خليجية "عمليا" بعد إيداع الخرائط البحرية للبلاد لدى الأمم المتحدة.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقدته الكتلة في مبنى مجلس النواب العراقي وحضره مراسل وكالة شفق نيوز.

وقال رئيس الكتلة خلال المؤتمر، اليوم حدود العراق البحرية أصبحت واضحة، وبها اكتملت السيادة، مبينا أن إيداع تلك الخرائط يحث الشركات على اكتشاف حقول الغاز والنفط، وإعطاء الحرية للصيادين العراقيين في الإبحار بمياه الخليج.

وأضاف أن العراق أصبح اليوم له موقعا بالخليج، ولديه موقع جيوسياسي، وعمليا أصبح العراق دولة خليجية، بإيداع تلك الخرائط.

من جهتها قالت النائب عالية نصيف خلال المؤتمر، إن إيداع تلك الخرائط ليس اجراءً فنياً بسيطاً، بل إنما تثبيت بالقانون الدولي البحري للعراق، ولم يتم إيداع هذه الخرائط لا بالعهد الملكي ولا الجمهوري وهذا اول مره تقوم بها الحكومة العراقية.

وأكدت ان هذا الإيداع ونشر الخرائط يُعدُّ حقا سياديا للعراق، لافتة الى ان الكويت لها حق الاعتراض او الاحتجاج، لكن لا تمتلك الامم المتحدة سلطة الغاء الخرائط، وان العراق اصبح سيد الموقف في رسم الخرائط.

وتابعت نصيف بالقول، ان العراق خرج من منطقة الدفاع إلى الامتلاك، وعلى الطرف الآخر اثبات حدوده البحرية البحرية، مشيرة الى أن العراق سينافس الموانئ القريبة في المنطقة مثل الموانئ القطرية، وبعد اكتمال ميناء الفاو الكبير يصبح العراق يمتلك موانئ تضاهي المنطقة بأسرها، ولا يمكن لأي جهة تغيير واقع الخرائط.