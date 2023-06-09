الديمقراطي لا يستبعد استمرار مفاوضات الموازنة حتى الفجر: بإنتظار اتفاق فتصويت

شفق نيوز/ كشف وزير الخارجية والقيادي في الحزب الديمقراطي الكوردستاني فؤاد حسين، اليوم الجمعة، عن إمكانية بقاء القوى السياسية حتى فجر السبت لاقرار الموازنة الثلاثية، فيما كشفت نائبة برلمانية عن الحزب انتظار الوصول الى اتفاق لدخول جلسة البرلمان المتوقفة حالياً.

وقال وزير الخارجية فؤاد حسين لعدد من وسائل الإعلام على هامش الاجتماعات الحالية في البرلمان "نتوقع أن نبقى في البرلمان حتى فجر الغد لمواصلة المفاوضات بشأن الموازنة".

من جهتها قالت النائبة فيان دخيل لوكالة شفق نيوز إنه "لا يوجد اي توجيه بالوقت الحالي بمقاطعة جلسة التصويت على قانون الموازنة".

وأضافت بالقول "كان لدينا اجتماع للحديث عن آخر المستجدات حول قانون الموازنة، والان ننتظر ان تبدأ الجلسة ونرى كيف يكون اتفاق الكتل السياسية ومن بعدها ندخل إلى قاعة انعقاد الجلسة".

وأبلغت مصادر مطلعة وكالة شفق نيوز؛ أن اتفاقات جديدة تم إبرامها بين الإطار التنسيقي والحزب الديمقراطي الكوردستاني ورئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي سيتم توقيعها بين الأطراف واعتمادها بتمرير قانون الموازنة.

وحضر اللقاء المفضي الى التفاهم الجديد رئيس اللجنة المالية النيابية عطوان العطواني.