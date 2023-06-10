كتلة الديمقراطي تكشف تفاصيل الخلاف الجديد على المادة 14

شفق نيوز/ كشفت كتلة الديمقراطي الكوردستاني في البرلمان العراقي عن تفاصيل الخلاف الذي حدث عقب تمرير المادة 14 من قانون الموازنة.

بعد جدل استمر 24 ساعة.. البرلمان يصوت يمرر المادة 14 من الموازنة بالأغلبية وسط اعتراض الديمقراطي

وقال النائب عن كتلة الديمقراطي الكوردستاني صباح صبحي لوكالة شفق نيوز، "بعد التصويت على 7 فقرات من المادة 14 في قانون الموازنة، تم إضافة مادة جديدة 8 وهي تتعلق بصرف رواتب الموظفين والمستحقات في اقليم كوردستان".

وأضاف أن "الفقرة 8 تنص اذا لم يتم صرف رواتب الموظفين في اقليم يتم تحويل هذه المستحقات من الحكومة الاتحادية إلى المحافظات في اقليم بشكل مباشر، وهذا انتهاك الدستور".

وقال "نحن في كتلة الديمقراطي الكوردستاني رفضنا هذه الفقرة والتي صوت عليها بالاغلبية داخل البرلمان دون موافقتنا".