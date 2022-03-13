كتلة الديمقراطي تدعو البرلمان والجامعة العربية والمجتمع الدولي لعقد جلسات طارئة بشأن قصف اربيل

شفق نيوز/ دعت كتلة الحزب الديمقراطي الكوردستاني في مجلس النواب العراقي، يوم الأحد، المجلس، والجامعة العربية، والمجتمع الدولي، لعقد جلسات طارئة بشأن القصف الصاروخي الذي استهدف محافظة اربيل عاصمة إقليم كوردستان.

وقالت المتحدث باسم الكتلة فيان دخيل في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن استهداف اربيل عملية ارهابية غادرة مدانة ولن تحيد الاقليم عن مساره الوطني، داعية البرلمان العراقي لعقد جلسة طارئة بهذا الخصوص.

وأضاف ان الضربات الصاروخية التي حصلت ليلة امس السبت على مدينة اربيل، واحة الاستقرار في اقليم كوردستان والعراق، لا يمكن السكوت عنها، وهو تهديد جدي و حقيقي لامن الاقليم خاصة والعراق عامة.

وقالت دخيل "اننا اذ ندين بشدة هذا العمل الارهابي الغادر نؤكد ان هذه الضربات التي هي رسائل سياسية غير مقبولة، لن تحيد الكورد وحلفاءهم عن المسار الوطني".

وطالبت المتحدثة "الاحزاب والكتل الكوردستانية والعراقية كافة ان يكون لها موقفا من هذا الاعتداء الغاشم، وبحث تداعياته على السيادة الوطنية وامن واستقرار الاقليم والعراق بشكل عام، مع اتخاذ الاجراءات والسبل المناسبة للرد على هذا الاعتداء، مع ضرورة ارسال رسالة واضحة بهذا الخصوص الى الجامعة العربية ومجلس الامن الدولي لعقد جلسة طارئة للتنديد بهذا العمل الجبان".

وشددت دخيل بالقول "نحن نرى ان السكوت عن ما حصل، سيشجع الجهات التي تقف خلف هذا العمل التخريبي، بالاستمرار وتهديد الكل بلا استثناء وكل في وقته".

واختتمت المتحدثة باسم الكتلة قائلة: ينبغي بالاطراف السياسية جميعا ان تسعى لتجنيب العراق او توريطه في اية صراعات اقليمية، لان ما يعنينا هو اعادة بناء العراق الذي بالكاد خرج من حرب ضروس تمثلت في منازلة تنظيم داعش الارهابي الذي تم سحقه بتعاون كافة الاجهزة الامنية العراقية .