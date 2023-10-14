كتلة الديمقراطي الكوردستاني في البرلمان العراقي تعتزم تعديل قانون الموازنة الاتحادية

شفق نيوز/ كشفت رئيس كتلة الحزب الديمقراطي في مجلس النواب العراقي فيان صبري اليوم السبت، عن عزم كتلتها على تعديل قانون الموازنة، فيما أشارت إلى أن التعديل يتضمن إرسال حصة إقليم كوردستان بالكامل.

وقالت رئيس كتلة الحزب الديمقراطي النيابية، فيان صبري في بيان ورد لوكالة شفق نيوز؛ "اتفق رئيس حكومة إقليم كوردستان مع رئيس وزراء العراق على دفع رواتب ثلاثة أشهر ويجب أن تقوم بغداد بدفع الشهرين المتبقيين".

وأضافت صبري؛ ان "الان يتم دفع حصة كوردستان البالغة 12.67٪ من الانفاق الفعلي للعراق، نحن نريد أن يتم دفع حصة الإقليم من إجمالي إيرادات العراق، وليس من الاتفاق الفعلي، لذلك يجب تعديل هذا البند في الموازنة".

وبينت "نحن نعمل على تعديل قانون الموازنة بحيث يتم إرسال حصة إقليم كوردستان بالكامل، وفي حال تمويل رواتب الموظفين لمدة ثلاثة أشهر، ستبقى شهرين، وعلى الحكومة العراقية دفع رواتب هذين الشهرين علی أن يتم تصفية الحسابات الختامية نهاية العام الحالي".