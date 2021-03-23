كتلة الديمقراطي الكوردستاني في البرلمان العراقي ترجح تمرير الموازنة في جلسة السبت المقبل

شفق نيوز/ رجحت كتلة الحزب الديمقراطي الكوردستاني في مجلس النواب العراقي، اليوم الثلاثاء، تمرير قانون الموازنة الاتحادية في جلسة يوم السبت المقبل، مشيرة إلى التوصل إلى نتائج ايجابية في المفاوضات الجارية في بغداد.

وقالت فيان صبري رئيس كتلة الديمقراطي الكردستاني في مجلس النواب العراقي، لوكالة شفق نيوز؛ "مازلنا مستمرين في المناقشات مع الكتل السياسية بشأن الوصول الى اتفاق حول الموازنة العامة الاتحادية والأجواء لغاية الان ايجابية ونتوقع ان يتم المصادقة على القانون يوم السبت القادم".

ورغم عطلة نوروز إلا أن فيان صبري أكدت انهم واصلوا خلال هذه الايام الاجتماعات في بغداد مع الاطراف السياسية العراقية لحسم مسالة حصة الاقليم في الموازنة العامة العراقية.

أما بشأن قرار مفوضية الانتخابات العراقية في عدم اجراء انتخابات الخارج؛ بينت صبري؛ أن "الدستور يعطي الحق للمشاركة في الانتخابات والقانون يقول انه يجب ان يكون عبر نظام البايومتري ولكن المفوضية تقول انها لا تستطيع إجراؤها لأسباب فنية ولهذا يجب احترام قرار المفوضية".