سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

كتلة الديمقراطي الكوردستاني في البرلمان العراقي ترجح تمرير الموازنة في جلسة السبت المقبل

Category: سیاسة

Date: 2021-03-23T14:59:39+0000
كتلة الديمقراطي الكوردستاني في البرلمان العراقي ترجح تمرير الموازنة في جلسة السبت المقبل

شفق نيوز/ رجحت كتلة الحزب الديمقراطي الكوردستاني في مجلس النواب العراقي، اليوم الثلاثاء، تمرير قانون الموازنة الاتحادية في جلسة يوم السبت المقبل، مشيرة إلى التوصل إلى نتائج ايجابية في المفاوضات الجارية في بغداد.

وقالت فيان صبري رئيس كتلة الديمقراطي الكردستاني في مجلس النواب العراقي، لوكالة شفق نيوز؛ "مازلنا مستمرين في المناقشات مع الكتل السياسية بشأن الوصول الى اتفاق حول الموازنة العامة الاتحادية والأجواء لغاية الان ايجابية ونتوقع ان يتم المصادقة على القانون يوم السبت القادم".

ورغم عطلة نوروز إلا أن فيان صبري أكدت انهم واصلوا خلال هذه الايام الاجتماعات في بغداد مع الاطراف السياسية العراقية لحسم مسالة حصة الاقليم في الموازنة العامة العراقية.

أما بشأن قرار مفوضية الانتخابات العراقية في عدم اجراء انتخابات الخارج؛ بينت صبري؛ أن "الدستور يعطي الحق للمشاركة في الانتخابات والقانون يقول انه يجب ان يكون عبر نظام البايومتري ولكن المفوضية تقول انها لا تستطيع إجراؤها لأسباب فنية ولهذا يجب احترام قرار المفوضية".

related

الوفد الكوردي يغادر مبنى البرلمان والكتل الشيعية تتراجع عن الاتفاق

Date: 2021-03-20 14:41:49
الوفد الكوردي يغادر مبنى البرلمان والكتل الشيعية تتراجع عن الاتفاق

بعد مغادرة وفد أربيل.. اجتماعات منفصلة في البرلمان والكورد يبحثون مقاطعة التصويت على الموازنة

Date: 2021-03-20 15:16:33
بعد مغادرة وفد أربيل.. اجتماعات منفصلة في البرلمان والكورد يبحثون مقاطعة التصويت على الموازنة

الوفد الكوردي يصل البرلمان ويجتمع بمحمد الحلبوسي

Date: 2021-03-19 15:25:31
الوفد الكوردي يصل البرلمان ويجتمع بمحمد الحلبوسي

مرة أخرى بشأن الموازنة.. الوفد الكوردي في البرلمان بجولة مفاوضات جديدة

Date: 2021-03-20 13:13:18
مرة أخرى بشأن الموازنة.. الوفد الكوردي في البرلمان بجولة مفاوضات جديدة

الحداد يبحث مع الوفد الكوردي قانون الموازنة والمادة 11 المتعلقة بحصة أقليم كوردستان

Date: 2021-03-20 13:54:47
الحداد يبحث مع الوفد الكوردي قانون الموازنة والمادة 11 المتعلقة بحصة أقليم كوردستان

الديمقراطي الكوردستاني يعلن التوصل إلى "اتفاق أولي" لحسم حصة الاقليم بالموازنة

Date: 2021-02-19 12:09:39
الديمقراطي الكوردستاني يعلن التوصل إلى "اتفاق أولي" لحسم حصة الاقليم بالموازنة

المالية النيابية تعلن تحديد موعد جديد للتصويت على الموازنة

Date: 2021-03-14 09:40:34
المالية النيابية تعلن تحديد موعد جديد للتصويت على الموازنة

ائتلاف المالكي يستبعد تمرير الموازنة بمعزل عن الكورد

Date: 2021-02-24 11:48:20
ائتلاف المالكي يستبعد تمرير الموازنة بمعزل عن الكورد