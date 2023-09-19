كتلة الديمقراطي الكوردستاني تنتقد الإطار التنسيقي: انقلب على اتفاق استحداث محافظة حلبجة

شفق نيوز/ انتقد النائب عن كتلة الحزب الديمقراطي الكوردستاني، شوان محمد، يوم الثلاثاء، الإطار التنسيقي لرفضه التصويت على استحداث محافظة جديدة في إقليم كوردستان، واشتراط التصويت على تحويل أقضية أخرى إلى محافظات.

وقال محمد لوكالة شفق نيوز، إن "موقف الأحزاب والكتل الكوردستانية ثابت بشأن التصويت على استحداث محافظة حلبجة، وكان مقرر في مجلس النواب أن يعقد جلسته اليوم للتصويت على استحداث المحافظة، إلا أن خلاف واعتراض نواب الإطار التنسيقي أدى إلى تأجيل الجلسة واستحداث المحافظة إلى إشعار آخر".

وبين أن "اعتراض الإطار التنسيقي على تحويل قضاء حلبجة إلى محافظة اعتراض سياسي، لأنهم اشترطوا استحداث قضاءي تلعفر في نينوى وطوزخورماتو في صلاح الدين وأقضية أخرى إلى محافظات".

وأكد محمد "كان هناك اتفاق داخل ائتلاف إدارة الدولة وبموافقة الإطار التنسيقي على استحداث محافظة حلبجة عند تشكيل الحكومة الحالية، إلا أن الإطار اختلف على الاتفاق واعترض بعد إدارج استحداث محافظة حلبجة في جدول أعمال البرلمان".

وكان من المقرر أن يعقد مجلس النواب العراقي يوم الخميس الماضي جلسة تتضمن جدول أعمالها فقرة التصويت على استحداث محافظة حلبجة المحافظة الـ19 في البلاد والرابعة في اقليم كوردستان إلا أنه أخفق بعقدها لعدم اكتمال النصاب القانوني ليُؤجلها الى أمس الاثنين ولم تنعقد للسبب نفسه وقرر اليوم إرجاء انعقادها الى يوم الخميس المقبل.

وقررت حكومة إقليم كوردستان في حزيران 2013 إنشاء محافظة حلبجة مقرها مدينة حلبجة وتلحق بها أقضية: حلبجة وشهرزور وبينجوين وسيد صادق، وهي أقضية كانت مرتبطة إداريا بمحافظة السليمانية، ولكن لغاية الآن لم تعترف الحكومة الاتحادية بها كمحافظة.

ووقع رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني (رئيس حكومة الاقليم السابق) في 13 آذار 2014 على قرار انشاء المحافظة الجديدة وأعلنت حلبجة كمحافظة رابعة لكوردستان؛ وقد صدر القرار قبل ثلاثة أيام من ذكرى الهجوم الكيميائي على حلبجة.

وينقسم العراق إلى 18 محافظة، وفي حال اعتماد حلبجة محافظة ستكون 19 ، وهذه المحافظات بدورها تنقسم إلى أقضية وإلى تقسيمات أُخرى أقل شأناً تُسمى نواحي.

وتعهد رئيس مجلس الوزراء السابق مصطفى الكاظمي بتسهيل مهمة اعلان حلبجة المحافظة الـ19 في العراق خلال زيارة أجراها للمحافظة في شهر أيلول من العام 2020.

وكان رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني قد أعلن، يوم الاثنين 13 آذار/مارس الماضي، الموافقة على تحويل مشروع قانون استحداث محافظة حلبجة وتحويله الى مجلس النواب للتصويت عليه.

وقصف الطيران العراقي بمزيج من غاز الخردل وغاز الأعصاب توبان وغاز السارين، مدينة حلبجة عام 1988، إبان الحرب مع إيران. وبحسب خبراء، قتل نحو 5 آلاف شخص من سكان المدينة.

ورغم مرور سنوات طويلة، ما يزال سكان المدينة البالغ عددهم 200 ألف نسمة اليوم، يعانون من تداعيات المأساة، من بينهم 486 مصاباً يعيشون في وضع صحي صعب، على ما يقول لقمان عبد القادر رئيس جمعية القصف الكيمياوي لحلبجة الواقعة على بعد 250 كيلومترا شمال بغداد.