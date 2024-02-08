كتلة الديمقراطي الكوردستاني تقاطع جلسة مجلس محافظة نينوى

شفق نيوز/ اعلن الحزب الديمقراطي الكوردستاني، اليوم الخميس، ان كتلته في مجلس محافظة نينوى، قاطعت اجتماع المجلس لارتكاب رئيسه مخالفة للنظام الداخلي بشأن انتخاب نائبي المحافظ.

وجاء في بيان للحزب ورد لوكالة شفق نيوز، ان مجلس محافظة نينوى عقد بعد ظهر الخميس اجتماعا لانتخاب نائبي رئيس المجلس، مبينا ان كتلة الديمقراطي وجزءا من اعضاء كتلة "نينوى الموحدة" بزعامة نجم الجبوري غادروا قاعة الاجتماع بعد ارتكاب رئيس المجلس مخالفة صريحة للنظام الداخلي للمجلس.

واضاف البيان ان المخالفة كانت التصويت على انتخاب النائب الثاني للمحافظ قبل انتخاب النائب الاول، لافتا الى انه وفقا للاتفاقات السياسية بين الأطراف فإن منصب النائب الاول للمحافظ يمنح لمرشح الحزب الديمقراطي الكوردستاني سيروان روزبياني.

واختار مجلس محافظة نينوى احمد الحاصود رئيساً للمجلس عن العقد الوطني ومحمد عبد الله الجبوري كنائب لرئيس المجلس ضمن نينوى لاهلها وهو شقيق النائب احمد عبد الله الجبوري والتصويت على تجديد الثقة لـ(عبد القادر الدخيل) كمحافظ لنينوى.