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كتلة الديمقراطي الكوردستاني تطالب المجتمع الدولي برعاية "مفاوضات" مع جوار العراق تضمن سيادته

Category: سیاسة

Date: 2022-10-08T14:52:43+0000
كتلة الديمقراطي الكوردستاني تطالب المجتمع الدولي برعاية "مفاوضات" مع جوار العراق تضمن سيادته

شفق نيوز/ طالبت كتلة الحزب الديمقراطي الكوردستاني فيان صبري، يوم السبت، المجتمع الدولي برعاية "مفاوضات" بين العراق ودول الجوار تضمن سيادة البلاد، محذرة من تداعيات استمرار القصف على اراضي اقليم كوردستان.

وقالت رئيس الكتلة النائب فيان صبري خلال مؤتمر صحفي للأحزاب الكوردية عقدته بمبنى البرلمان وحضره مراسل وكالة شفق نيوز، "شاركنا اليوم في جلسة مجلس النواب التي ركزت على القصف الإيراني الذي استهداف الأراضي العراقية بما فيها محافظات إقليم كوردستان بناء على طلبنا المقدم إلى رئاسة البرلمان بتواقيع 126 نائباً من كافة الكتل النيابية".

واستنكرت صبري "العدوان الإيراني الاخير"، وطالبت بإيقافه لما له من تداعيات سلبية"، مشيرة إلى ان "هذا القصف أدى إلى سقوط العشرات من الشهداء والجرحى وتدمير المؤسسات الحكومية".

وأوضحت ان "جلسة اليوم كانت واضحة لإدانه انتهاك السيادة العراقية من قبل الدول المجاورة"، مبينة أن "مخرجات الجلسة كانت تشكيل لجنة مشتركة من لجان الأمن والدفاع والعلاقات الخارجية مع ممثلين من الحكومة الاتحادية ممثلة بوزارة الخارجية والتنسيق مع حكومة إقليم كوردستان، واخذ كافة الإجراءات من شأنها إيقاف الاعتداءات المتكررة تحت أي ذريعة كانت".

ولفتت صبري إلى أن "المجلس سيقدم خلال اجتماع اتحاد البرلمان الدولي ببند طارئ للمطالبة بحفظ السيادة العراقية ووقف الاعتداءات والتدخلات في الشؤون العراقية والحصول على دعم دولي".

وتابعت، "كما أن باب الحوار سيبقى مفتوحاً لكل دول الجوار"، مطالبة المجتمع الدولي بـ"العمل على منع تكرار التجاوزات وفتح تحقيق دولي ورعاية مفاوضات تضمن سيادة العراق والالتزام بحسن الجوار".

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