كتلة الديمقراطي الكوردستاني: التصويت المؤنفل نسف مبادئ الدستور

شفق نيوز/ وصفت رئيسة كتلة الحزب الديمقراطي الكوردستاني في البرلمان العراقي فيان صبري، يوم السبت، تمرير قانون تمويل العجز المالي بـ"التصويت المؤنفل".

وقالت صبري في تغريدة لها عبر حسابها الرسمي في موقع تويتر، إن "التصويت المؤنفل لحقوق الكورد والعمل بسياسة تضييق الخناق والانفراد بالقرار البرلماني على اساس الاغلبية المكوناتية، تنسف كل مبادئ الدستور والشراكة والتوافق والتوازن و كل عنوان للمساواة والمواطنة".

وكان البرلمان العراقي قد اقرّ مشروع قانون تمويل العجز المالي (الاقتراض) دون تضمين رواتب موظفي الإقليم فيه، وهو ما دفع النواب الكورد للانسحاب من الجلسة، كما أثار ذلك ردود فعل غاضبة في كوردستان.