كتلة الخزعلي تطالب بالإسراع في إقرار قانون يخص الحشد

شفق نيوز- بغداد

طالبت كتلة صادقون النيابية التي يتزعمها قيس الخزعلي، أمين عام العصائب، يوم الاثنين، الحكومة ومجلس النواب، بالإسراع في إقرار قانون الخدمة والتقاعد لمنتسبي الحشد الشعبي.

وشدد رئيس الكتلة، حبيب الحلاوي، خلال مؤتمر صحفي عقده بمشاركة نواب الكتلة وحضرته وكالة شفق نيوز، على ضرورة إعادة قانون الحشد إلى جدول أعمال مجلس النواب تمهيدا للتصويت عليه وتمريره ضمن إطار العدالة والوفاء".

وأضاف أن "قانون الحشد لا يعد مكسباً لفئة او جماعة، وإنما وفاء لدماء الشهداء وحقوق الجرحى والمجاهدين"، مطالباً رئاسة مجلس النواب بـ"إدراج القانون بأقرب جلسة"، والحكومة بـ"إعادة إرسال القانون إلى البرلمان".

ودعا الحلاوي، الكتل السياسية إلى "تغليب المصلحة الوطنية والتصويت لصالح القانون"، محملاً الجهات المعنية مسؤولية "تأخير إنصاف المجاهدين".

وسحب رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، في آذار الماضي، قانون الخدمة والتقاعد الخاص بالحشد الشعبي من مجلس النواب العراقي، لتقليل الخلاف السياسي وعدم تأثيره على جلسات المجلس، على اعتبار أن انعقاد الجلسات أصبح مرهوناً بإضافة القانون على جدول أعمال المجلس.