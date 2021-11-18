كتلة الحزب الديمقراطي تطالب بتشكيل مفوضية جديدة في الإقليم قبل الانتخابات

شفق نيوز/ طالبت كتلة الحزب الديمقراطي الكوردستاني يوم الخميس باستبدال اعضاء المفوضية العليا المستقلة للانتخابات والاستفتاء في إقليم كوردستان، مشددة في الوقت ذاته على ضرورة إجراء الانتخابات البرلمانية في الإقليم بموعدها المحدد المزمع في 22 من شهر أيلول من العام 2022.

وقال رئيس الكتلة خالد ملا زانا في مؤتمر صحفي عقده في برلمان كوردستان اليوم، "إننا في الكتلة طرحنا آراءنا في الاجتماع الذي انعقد مع باقي الكتل الكوردستانية أكدنا فيه أيضا على ضرورة أن يكون للإقليم دستوراً من خلال انتخاب لجنة برلمانية جديدة يقع على عاتقها القيام بذلك"، مردفا بالقول إنه "قد اتفقنا في هذا الاطار مع باقي الكتل على تهيئة ارضية للوصول الى نتيجة حول كتابة الدستور".

وعن مفوضية الانتخابات في الاقليم قال رئيس الكتلة انه تم انتخابها في العام 2013 وفق الاستحقاقات الانتخابية لبرلمان كوردستان، وتشكلت في العام 2014 من 9 أعضاء، مبينا أن ولاية هذه المفوضية قد انتهى في العام 2019 و ينبغي تشكيل مفوضية جديدة قبل المضي في إجراء الانتخابات البرلمانية.

وأكد ملا زانا على ضرورة إجراء الانتخابات البرلمانية في الإقليم في موعدها المحدد وعدم تأجيلها.