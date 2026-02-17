كتلة البارتي تعترض على تصويت البرلمان لصالح "يار الله": لا وجود للتوافق

شفق نيوز- بغداد

أعلن رئيس كتلة الحزب الديمقراطي الكوردستاني، البرلمانية شاخوان عبد الله، يوم الثلاثاء، اعتراض كتلته على آلية التصويت على منصب رئيس أركان الجيش العراقي داخل مجلس النواب في جلسة اليوم، مؤكداً أن ما حدث لم يمكن ضمن التوافقات السياسية.

وقال عبد الله، لوكالة شفق نيوز إنه "للأسف اليوم عرضت أمور على جدول أعمال مجلس النواب، دون توافق سياسي، والبلد استنادا إلى الدستور العراقي، يجب ان تكون هناك توافق بين المكونات، لكن ما حدث هو اتفاق مع رئاسة المجلس عدم إدراج وإضافة أي فقرة لها أبعاد سياسية وبها مشاكل قانونية إلا بعد التوافق مع المكونات الاساسية".

وأضاف عبد الله أنه "تم الاتفاق على أن يبقى جدول الأعمال كما هو دون أي إضافات، لكن للأسف تمت إضافة فقرات على جدول الأعمال من قبل رئيس المجلس الأمر الذي اعترض عليه نائب الرئيس بموجب النظام الداخلي، الذي نص على أنه لا يحق لرئيس مجلس النواب إضافة أي فقرة أو أي عمل أو أمور ادارية تنظيمية داخل مجلس النواب إلا بموافقة رئيس المجلس مع نوابه".

وتابع: "لكن ما حصل اليوم تم بدون موافقة نائب الرئيس، وبدون موافقة الكتل السياسية، وبدون توافق سياسي، مضت الجلسة، وهذا بداية غير موفقة وسوف يكون لنا بيان بخصوص هذا الموضوع".

وأوضح أن "الموضوع لا يتعلق برئاسة أركان الجيش، لكن ان تضع مرشح لمنصب وتقوم بالتصويت عليه والحكومة في فترة تصريف الأعمال فهذا يعتبر مخالفة دستورية"، مبيناً أن "الرئيس الأركان الحالي شخص علاقته جيدة مع إقليم كوردستان، لكن هذا المنصب كان من نصيب الكورد، ولا يمكن أخذه واعطائه لمكون آخر".

ولفت عبد الله، إلى أن "في حال اخذ منصب رئاسة الأركان من الكورد فيجب اللجوء للحوار ومناقشة المسألة"، موضحاً أن "اعتراضنا اليوم هو على آلية التصويت على المنصب دون توافق، الأمر الذي يتسبب بمشكلة في عمل البرلمان".

وكان مجلس النواب قد صوّت في وقت سابق من اليوم على تثبيت رئيس أركان الجيش العراقي عبد الأمير يار الله، وتثبيت أمين بغداد عمار موسى كاظم، بعد موافقة المجلس على إضافة فقرة التصويت إلى جدول أعمال الجلسة بطلب نيابي.

وفي تطور لافت، استنكرت كتلة العزم النيابية، بوقت سابق من اليوم، مضي رئاسة مجلس النواب العراقي في إجراءات تمسّ "ملف التوازن السياسي" على المستوى الوطني، ولا تراعي مبدأ الشراكة الحقيقية في إدارة مؤسسات الدولة وتوزيع مواقعها العليا.

وقال النائب عن العزم، علي متيوتي، خلال مؤتمر صحفي عقده في مبنى مجلس النواب بمشاركة عدد من نواب التحالف وحضرته وكالة شفق نيوز، إن الحفاظ على الاستحقاقات الوطنية للمكونات يمثل أساساً من الأسس التي تقوم عليها الدولة الدستورية، معتبراً أن تكرار مثل هذه الإجراءات يأتي على حساب مبدأ التوازن الوطني.

وحمل متيوتي، رئيس مجلس النواب مسؤولية "التنازل عن هذه الاستحقاقات وعدم مراعاة متطلبات التوازن الوطني"، مشدداً على أن صيانة حقوق المكونات والحفاظ على الشراكة السياسية يمثلان ركناً أساسياً لاستقرار العملية السياسية وتعزيز ثقة المواطنين بالمؤسسات الدستورية، ما يتطلب مراجعة جادة لهذا المسار وتصحيحه بما يخدم المصلحة العامة.