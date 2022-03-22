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كتلة الاتحاد الوطني: لم نتخذ أي قرار بشأن حضور جلسة السبت المقبل

Category: سیاسة

Date: 2022-03-22T15:09:30+0000
كتلة الاتحاد الوطني: لم نتخذ أي قرار بشأن حضور جلسة السبت المقبل

شفق نيوز/ أكدت كتلة الاتحاد الوطني الكوردستاني، يوم الثلاثاء، تمسكها ببرهم صالح مرشحاً لرئاسة الجمهورية، مشيرة الى "تفاهم" مع الإطار التنسيقي الشيعي ونواب مستقلين لتمريره.

وقال نائب رئيس الكتلة ملا كريم شكور لوكالة شفق نيوز، إن "الاتحاد الوطني الكوردستاني لم يصدر أي قرار لغاية اللحظة بشأن مشاركته او مقاطعته لجلسة انتخاب رئيس الجمهورية المقرر انعقادها يوم السبت المقبل".

وأضاف أن "الاتحاد الوطني متمسك ببرهم صالح كمرشح لمنصب رئيس الجمهورية"، مشيراً إلى أن "هنالك تفاهماً بين قيادة الاتحاد الوطني والإطار التنسيقي وبعض المستقلين لانتخاب برهم صالح في الجلسة المقبلة".

ولفت شكور إلى أنه "جرى في الفترة الأخيرة اجتماعا بين رئيس الاتحاد الوطني بافل طالباني وقادة الإطار التنسيقي".

وكان رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي أعلن ، في 15 آذار 2022، عن تحديد يوم السادس والعشرين من الشهر ذاته موعداً لجلسة انتخاب رئيس الجمهورية.

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