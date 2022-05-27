كتلة الاتحاد الوطني: زيارة نيجيرفان بارزاني للسليمانية اذابت جليد الخلاف بين الحزبين

شفق نيوز/ وصف نائب رئيس كتلة الاتحاد الوطني الكوردستاني في مجلس النواب العراقي ملا كريم شكور، يوم الجمعة، زيارة رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني بأنها "خطوة مهمة وتاريخية" لإنهاء الخلافات السياسية بين الحزبين الكورديين الرئيسيين.

وقال شكور لوكالة شفق نيوز، ان زيارة نيجيرفان بارزاني الى السليمانية ولقاء قيادات الاتحاد الوطني اذابت جليد الخلافات والتوتر بين الحزبين وفتحت أبواباً إيجابية لتفاهمات شاملة لإنهاء الخلافات السياسية حيال تشكيل الحكومة الاتحادية ومستحقاتها.

وأكد أن نتائج اللقاء و زيارة بارزاني كانت مثمرة، وافضت الى خطوات كبيرة في حلحلة الأزمات وتشكيل لجان متعددة للتفاوض والتفاهم حيال الملفات المهمة والمشتركة بين الحزبين بما يضمن مصلحة العملية السياسية في الإقليم وبغداد ودفعها نحو الاتجاه الصحيح.

وزار رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني السليمانية قبل أيام عدة والتقى قيادات الاحزاب هناك ومن ضمنهم الاتحاد الوطني لبحث الأزمات السياسية والخلافات.

واعتبر الاتحاد الوطني "زيارة بارزاني إلى السليمانية، مباركة لتوحيد الصف الكوردي وحل المشكلات السياسية وتشكيل الحكومة المقبلة"، مؤكداً أن "الزيارة مثلت فرحة للعراقيين وانتصاراً للقوى الكوردية للخروج من الانسداد والإسراع في اختيار رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء الاتحادي".

وأكد الاتحاد أن الفترة المقبلة شتسهد تبادل الزيارات والاجتماعات بين قيادة الاتحاد الوطني والحزب الديمقراطي"، معرباً عن أمله من القوى الشيعية "حل الانسداد السياسي مثل ما حدث بين الأحزاب الكوردية".