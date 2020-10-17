كتلة الاتحاد الوطني تعليقا على حرق العلم الكوردي: فتنة تهدد وحدة العراق

Category: سیاسة

Date: 2020-10-17T12:06:56+0000

شفق نيوز/ ادانت كتلة الاتحاد الوطني الكوردستاني، يوم السبت، بشدة حرق علم إقليم كوردستان، عادة اياه إعتداء على الكورد، وحذرت من فتنة تهدد وحدة العراق.

وقالت الكتلة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "حرق علم الإقليم يمثل إعتداء و إهانة لجميع ابناء الشعب الكوردي و لا يمثل حزب أو طائفة بل يمثل رمز شعبٍ بكامله دستورياً و الاعتداء عليه يشكل تهديداً للسلم الأهلي و وحدة العراق و شعبه، فهذا العلم ضحينا من أجله بالغالي و النفيس و لن نقبل بالتجاوز على قدسيته بتاتاً".

واضافت، "إننا اذ نستنكر بشدة هذا العمل غير المسؤول و غير المبرر الذي جاء بحجة انه ردة فعل على تصريح شخصي لأحد السياسيين الكورد، فإنه يشكل خطراً على العملية السياسية و إستقرار البلاد ويثير الفتنة القومية والطائفية التي ما لبث العراق ان تمكن من وأدها بعد ان دفع ثمنها الأبرياء من شعبنا و زُهِقَت بسببها آلاف الضحايا وتسببت في تهجير الملايين الذين ما زال اغلبهم يعيش في اقليم كوردستان".

ودعت كتلة الاتحاد الوطني الكوردستاني جميع القادة السياسيين الى "تغليب المصلحة العليا للعراق والشعب العراقي الذي يواجه أزمات صحية ومالية خطيرة بدلاً من دفع البلاد الى العنف و إثارة النعرات الطائفية والقومية".

وطلبت الكتلة من القائد العام للقوات المسلحة والقوات الأمنية "أداء الواجب في حماية مقرات جميع الاحزاب السياسية وخصوصاً المشاركة الممثلة في البرلمان و الحكومة العراقية لمنع اية اجندات لاثارة الفتنة و جر البلاد الى الفوضي والتناحر بين مكونات الشعب العراقي".

وكان العشرات من أنصار الحشد الشعبي قد اقتحموا الفرع الخامس للحزب الديمقراطي الكوردستاني الواقع في حي الكرادة وسط بغداد وأضرموا النيران فيه احتجاجا على تصريحات زيباري.

وجاء الحادث بعد دعوات متكررة لحسابات على منصات التواصل الاجتماعي محسوبة على فصائل في الحشد مقربة من إيران، بينها "ربع الله" و"صابرين نيوز" للاحتجاج أمام مقر الحزب في بغداد.

وكان زيباري دعا الحكومة العراقية خلال مقابلة تلفزيونية، إلى تنظيف المنطقة الخضراء من فصائل "ميليشياوية حشدية"، بسبب تكرار الهجمات على البعثات الدبلوماسية.

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