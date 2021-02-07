كتلة الاتحاد الوطني تبحث مع الكاظمي الموازنة وأوضاع المناطق المستقطعة

شفق نيوز/ بحثت كتلة الاتحاد الوطني الكوردستاني النيابية، يوم الأحد، مع الحكومة الاتحادية حصة إقليم كوردستان في موازنة 2021 والملفات العالقة بين بغداد وأربيل، إلى جانب المناطق المستقطعة من الإقليم.

وقال المتحدث باسم كتلة الاتحاد، الدكتور بختيار شاويس، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن كتلة الاتحاد الوطني الكوردستاني في مجلس النواب برئاسة آلا طالباني، جددت خلال اجتماع مع رئيس مجلس الوزراء الاتحادي مصطفى الكاظمي، التأكيد على حل المشاكل العالقة بين حكومتي الاقليم وبغداد على اساس الدستور.

وأشار إلى أن الكتلة أكدت خلال الاجتماع على حصة اقليم كوردستان من الموازنة الاتحادية ورواتب الموظفين.

واضاف شاويس، محاور أخرى من الاجتماع سلطت الضوء على مشاكل كركوك وخانقين والمناطق المستقطعة من الاقليم، وايجاد الحلول الدستورية والقانونية لتلك المشاكل.

وبين أن نواب كتلة الاتحاد الوطني في مجلس النواب عن تلك المناطق، أشاروا الى المشاكل والحلول الآنية والواقعية بشكل يتلاءم مع الوضع الحساس والخاص لتلك المناطق.