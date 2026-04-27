كتلة الاتحاد الكوردستاني النيابية تؤكد دعمها للحكومة الجديدة وتدعو لـ"شراكة حقيقية" وترسيخ القانون

شفق نيوز- بغداد

أكدت كتلة الاتحاد الوطني الكوردستاني النيابية، مساء اليوم الاثنين، دعمها لرئيس الحكومة الاتحادية الجديدة علي الزيدي، داعية إلى ترسيخ "شراكة حقيقية" وسيادة القانون.

وذكرت الكتلة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز: "نرحب بتكليف علي الزيدي لتشكيل الكابينة الحكومية الجديدة، كما تتقدم بوافر الشكر والتقدير لقادة الإطار التنسيقي لالتزامهم في تقديم مرشح كتلتهم النيابية ضمن التوقيتات الدستورية".

وأضافت: "في الوقت الذي تعرب فيه كتلة الاتحاد الوطني الكوردستاني عن دعمها لعلي الزيدي لتشكيل حكومة قوية خدمية تلبي تطلعات الشعب العراقي بكافة مكوناته وقيادة البلاد إلى بر الأمان في ظل التحديات السياسية والأمنية والاقتصادية الراهنة، تؤكد على اهمية نجاح الحكومة المقبلة في ترسيخ مبدأ الشراكة الحقيقية وسيادة القانون والارتقاء بالواقع الخدمي في مختلف المجالات".

ومساء اليوم أعلن الإطار التنسيقي ترشيح علي الزيدي لرئاسة مجلس الوزراء، فيما ثمن مواقف (السوداني والمالكي) لتنازلهما عن الترشيح.

وذكر الإطار في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "اجتماعاً هاماً عقده الإطار في القصر الحكومي ببغداد، بما يمثل من رمزية لاستمرار مؤسسات الدولة، ومقر للسلطة التنفيذية التي تنبثق من إرادة الشعب العراقي".