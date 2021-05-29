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"كتائب": إملاءات فرضتها أميركا على الكاظمي لاستهداف الفصائل بالعراق

Category: سیاسة

Date: 2021-05-29T09:18:32+0000
"كتائب": إملاءات فرضتها أميركا على الكاظمي لاستهداف الفصائل بالعراق

شفق نيوز/ شنت كتائب سيد الشهداء، احدى ابرز الفصائل المسلحة العراقية، يوم السبت، هجوماً لاذعاً على حكومة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، متهمة إياه بأنه "ينفذ مشروع أميركي" في العراق.

وقال المتحدث باسم الكتائب كاظم الفرطوسي، لوكالة شفق نيوز، ان "الحكومة العراقية للاسف دائما نراها صامتة في هكذا قضايا وبلا موقف، تجاه استهداف الولايات المتحدة الأميركية لفصائل مسلحة داخل العراق".

وأضاف "من المفترض ان يكون للحكومة موقفاً حازماً باعتبار ان هذا الاستهداف هو استهداف للشعب العراقي ولسيادة العراق".

واشار الفرطوسي الى ان "صمت الحكومة العراقية عن هكذا قضايا خطيرة وكبيرة، سببه ان الولايات المتحدة الاميركية هي وليّ النعمة، خاصة أن هناك اتفاقات التزم بها رئيس الوزراء الحالي مصطفى الكاظمي، فضلا عن إملاءات فرضت عليه وهو يعمل على تطبيقها وفق المشروع الاميركي".

وكان موقع "The daily caller" قد نشر تقريراً يوم أمس الجمعة، كشف فيه أن وزارة الدفاع الأميركية "البنتاغون" تخطط لطلب موافقة الرئيس جو بايدن على شن ضربات ضد الفصائل المسلحة العراقية المدعومة من إيران، وفقا لمصدرين مطلعين على الأمر.

ونقل الموقع عن أحد المصدرين قوله إن "الإدارة الأميركية تبحث بشكل جاد في مجموعة واسعة من الردود على عدوان الميليشيات الشيعية ضد الأميركيين في العراق".

وذكر مصدر آخر أن "خطة العمليات والخيارات المختلفة المتاحة ستتم مناقشتها داخل البيت الأبيض من خلال مجلس الأمن القومي".

وأضاف أن "المسؤولين سيطلبون موافقة بايدن على أوامر الهجوم في وقت قريب، لكن من دون تحديد إطار زمني محدد".

وكشف المصدر الأول أن "الاجتماع ربما سيعقد الجمعة".

وقال الموقع إن "من غير الواضح ما إذا كان بايدن سيوافق على طلب البنتاغون أم لا".

وتتهم الولايات المتحدة فصائل مسلحة مدعومة من إيران بشن هجمات صاروخية بصورة منتظمة على قواتها في العراق.

وآخر هذه الهجمات وقع الاثنين الماضي واستهدف قاعدة عين الأسد الجوية العراقية التي تستضيف قوات أميركية ودولية أخرى، لكنه لم يسفر عن وقوع إصابات.

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