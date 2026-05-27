كتائب سيد الشهداء: ندعم حكومة الزيدي لكننا لن نسلّم السلاح

شفق نيوز- بغداد

أكد المتحدث باسم كتائب سيد الشهداء، كاظم الفرطوسي، يوم الأربعاء، أن موقف فصيله من ملف تسليم السلاح إلى الحكومة العراقية "ثابت وغير قابل للتغيير"، مشيراً إلى أن "سلاح المقاومة" سيبقى قائماً ما دامت أسباب وجوده مستمرة.

وقال الفرطوسي، لوكالة شفق نيوز، إن "كتائب سيد الشهداء تنظر بإيجابية إلى دعم رئيس الوزراء، علي فالح الزيدي، فيما يتعلق بإدارة الدولة وتحقيق الاستقرار، لكنها في الوقت ذاته ترفض فكرة تسليم السلاح في المرحلة الحالية".

وأوضح أن "سلاح المقاومة ليس سلاحاً شخصياً، بل يرتبط بوجود تهديدات وخطر مستمر على العراق"، مضيفاً أن "الفصيل لن يسلّم سلاحه ما دام هناك احتلال وخروقات تمس السيادة العراقية".

كما انتقد الفرطوسي، فكرة "دمج جميع التشكيلات المسلحة ضمن الأجهزة الأمنية بشكل مباشر"، موضحاً أن "لكل جهة اختصاصها، وإن أي نقاش بشأن الانخراط الكامل في مؤسسات الدولة يرتبط بظروف أمنية وسياسية محددة"، على حد قوله.

هذا وأعلن زعيم التيار الوطني الشيعي مقتدى الصدر، في وقت سابق من اليوم، انفكاك "سرايا السلام" عن التيار والتحاقها بالدولة، مع تحويل تشكيلاتها المدنية إلى مؤسسات رسمية دون سلاح أو مقرات أو عناوين تنظيمية، مؤكداً أن القرار جاء بدافع المصلحة العامة.

ودعا الصدر بقية فصائل الحشد إلى "الابتعاد عن الأطر الحزبية والطائفية والانضواء الكامل تحت سلطة الدولة وتسليم السلاح، في إطار توجه عام لحصر السلاح بيد الحكومة وتنظيم عمل التشكيلات المسلحة ضمن آليات رسمية وزمنية".

في وقت ثمّن رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة علي فالح الزيدي، اليوم، موقف زعيم التيار الوطني الشيعي التحاق تشكيلات سرايا السلام بالدولة ووضعها بإمرة القائد العام للقوات المسلحة.

وتتجه الحكومة العراقية إلى ملف حصر السلاح بيد الدولة ضمن برنامجها الوزاري، حيث تضمن المنهاج الحكومي فقرة واضحة بهذا الشأن، مع تأكيد على تشكيل لجان وآليات زمنية لتنفيذه.

وتشير مصادر حكومية، لوكالة شفق نيوز، إلى وجود "مرونة" نسبية لدى بعض القوى والفصائل بعد مواقف سابقة متشددة، فيما يجري بحث خطوات تنظيم وتسليم السلاح بالتوازي مع تحركات سياسية واتفاقات داخل الإطار التنسيقي.

بالمقابل، تؤكد بعض الفصائل، وأبرزها "حركة النجباء" أن إجراءات الحصر تستهدف السلاح "غير المنضبط" الذي يسبب الفوضى، وليس ما تصفه بـ"سلاح المقاومة".