كتائب سيد الشهداء تنفي مسؤوليتها من هجوم أربيل وتطالب الحكومة بحمايتها

شفق نيوز/ نفت كتائب سيد الشهداء، يوم الأربعاء، مسؤوليتها عن القصف الصاروخي لمدينة أربيل، عاصمة إقليم كوردستان، داعية الحكومة الاتحادية إلى حماية التشكيلات المسلحة.

ونشرت المديرية العامة لمكافحة الإرهاب في إقليم كوردستان، اعترافات شخص قال إنه احد المسؤولين عن قصف أربيل الصاروخي منتصف شباط الماضي، وحيث اعترف أن كتائب سيد الشهداء" هي التي طلبت منه تنفيذ العملية.

وقالت الأمانة العامة للكتائب، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "في ضوء الاعترافات أن الشخص لا ينتمي لنا من قريب ولا من بعيد، كما أننا ننفي قصف قاعدة الاميركان في اربيل"، داعية حكومة إقليم كوردستان و"سياسيها ان لا ينجرفوا وراء تخبطات واتهامات الاحتلال الاميركي غير المتوازن".

وطالبت الأمانة العامة للكتائب، الحكومة العراقية بـ"الحفاظ على افراد تشكيلاتها، ووجوب التصدي لحملات الاعتقال العشوائي".

وكانت المديرية العامة لمكافحة الإرهاب في إقليم كوردستان، قد أعلنت في وقت سابق اليوم، عن نتائج التحقيق الخاصة بالقصف الصاروخي الذي استهدف أربيل منتصف شباط الماضي.

وذكرت المديرية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز "بعد الهجوم الصاروخي الذي نُفذ ليلة الـ15 من شباط 2021 والذي استهدف مدينة أربيل ومطارها الدولي بـ14 صاروخاً مما أودى بحياة مقاول أجنبي ومواطن عراقي، وإصابة خمسة جنود أميركيين ومدنيين اثنين بجروح، فتحت الأجهزة الأمنية في إقليم كوردستان وعلى الفور تحقيقاً شاملاً ومفصلاً، وتم العثور على (كيا) وهي السيارة التي كانت تحمل على متنها الصواريخ، ومن بعدها حصلت قوات الأمن على معلومات جيدة".

وأضافت "أظهرت النتائج بأن أربعة أشخاص هم المسؤولون الرئيسيون عن الهجوم الإرهابي، وعلى رأسهم المنفذ الرئيسي للهجوم المدعو (حيدر حمزة عباس مصطفى البياتي) والذي اُعتقل وأقر بجريمته، وأدلى باعترافات مفصلة عن كيفية تنفيذ الهجوم".

وتابعت المديرية "بعد مشاركة نتائج التحقيق مع المؤسسات الأمنية في الحكومة الاتحادية والتحالف الدولي، اعتقلت المؤسسات الأمنية الاتحادية مُنفذاً آخر للهجوم، فيما ما يزال هناك مجرمان آخران تجري الأجهزة الأمنية المتابعة المتواصلة للوصول إليهما والقبض عليهما. لقد تم إخفاء أسماء المجرمين الآخرين ولم يتم الكشف عنهم في اعترافات (حيدر حمزة البياتي)".