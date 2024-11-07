كتائب حزب الله تنفي استخدام الاراضي العراقية للرد الإيراني "المرتقب" على اسرائيل

شفق نيوز/ نفت كتائب حزب الله العراقية يوم الخميس، استخدام الاراضي العراقية من قبل إيران للرد "المرتقب" على اسرائيل.

وذكرت الكتائب في بيان ورد لوكالة شفق نيوز؛ أن "الأصل الواضح في هذه الحرب الدائرة بين محوري الخير والشر، هو إن الرد فيها على أي اعتداء صهيوني ضد أي جبهة من جبهات المواجهة يكون مباشرا منها، لا عبر الأطراف الأخرى من قوى المحور".

وأضاف البيان؛ أن "ما يشاع من أخبار عن نقل سلاح، أو تحضير لعملية الرد الإيرانية على الكيان، بأنها ستكون من العراق لا تتعدى السعي للاختباء من الضربة قبل حدوثها باعتماد معلومات صهيونية مُضللة يتم تمريرها على الأمريكان والغرب، لاستجداء المزيد من الإسناد والدعم، ليكونوا مصدا لنتائج سياسات (نتنياهو) وهذا ما دأبوا عليه".

وأشارت الكتائب في بيانها إلى أنه "لم يُطلب منا المساعدة في الرد على العدوان الصهيوني الأخير، أما في حال فكر الاحتلال بتنفيذ أي اعتداء على العراق، فالرد سيكون بحزم، وقد حددنا معايير لذلك".